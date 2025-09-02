Tek suçu oradan geçmekti! İki grubun kavgasında can verdi

Diyarbakır'da saat 02.00 sıralarında Bağlar ilçesi Bayramoğlu mevkiinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada o sırada yoldan geçen ve olayla hiçbir ilgisi olmayan şahıs başından vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden şahıs morga kaldırılırken, güvenlik güçleri şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Annenin acı olayı görmesiyle feryadı yürekleri yaktı.