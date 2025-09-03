Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun Suruç ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Yolcu otobüsünün devrildiği kazada 27 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa ve Nizip ilçesindeki hastanelere kaldırdı. İçerisinde sürücüler ile birlikte 43 yolcunun bulunduğu otobüsün Van'dan Hatay'a yolcu taşıdığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.