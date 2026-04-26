Sarımsak tarlasında bomba ihbarı! Ekipler harekete geçti

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir sarımsak tarlasında bomba bulunduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

BOMBA İMHA UZMANLARI GÖNDERİLDİ

Emniyete bağlı bomba imha uzmanı tarafından şüpheli cisim kontrollü biçimde etkisiz hale getirildi.

Yapılan incelemelerde cismin oldukça eski olduğu ve herhangi bir risk taşımadığı tespit edildi. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi.