Yaşam
Sarıyer'de makas terörü! Trafik magandası 2 araca çarpıp ormana uçtu: Yaralılar var

İstanbul Sarıyer'de makas atarken kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarpıp ormanlık alana çarptı. Feci kazada 3 kişi yaralanırken, yolun bir kısmının trafiğe kapatılması nedeniyle bölgede yoğunluk oluştu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 04:52
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 05:24

'un ilçesinde trafikte makas atarak ilerleyen bir otomobil dehşet saçtı. Başka araçlara da çarpan otomobil ormanlık alana yuvarlandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesi Maslak istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit Emir T. idaresindeki 34 ACB 455 plakalı araç makas attığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 araca çarptı.

Sarıyer'de makas terörü! Trafik magandası 2 araca çarpıp ormana uçtu: Yaralılar var

Çarpmanın etkisiyle Duman A. idaresindeki 34 GL 9571 plakalı hafif ticari araç ve makas atan sürücü ormanlık alana uçtu. 34 MY 0109 plakalı bir başka araç ise kazayı maddi hasar ile atlattı.

Sarıyer'de makas terörü! Trafik magandası 2 araca çarpıp ormana uçtu: Yaralılar var

3 KİŞİ YARALI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede hafif ticari araçta bulunan Ayhan D.'nin boynunda ağrı, yan koltukta oturan Hediye D.'nin ise boynunda kanama olduğu öğrenildi.

Sarıyer'de makas terörü! Trafik magandası 2 araca çarpıp ormana uçtu: Yaralılar var

Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından makas atan sürücü Seyit Emir T. ile hafif ticari araçtaki Hediye D. ve Ayhan D. hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Sarıyer'de makas terörü! Trafik magandası 2 araca çarpıp ormana uçtu: Yaralılar var

YOL KAPATILDI, TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Polis ekipleri, yolun bir kısmını trafiğe kapattı ve trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normalde döndü.

Sarıyer'de makas terörü! Trafik magandası 2 araca çarpıp ormana uçtu: Yaralılar var

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ETİKETLER
#trafik kazası
#yaralı
#sarıyer
#İstanbul
#Makas Atmak
#Yol Kapatma
#Yaşam
