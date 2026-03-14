Satın aldığı sıfır araç başına bela oldu! Milyonluk otomobili sadece 6 gün kullanabildi

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde yaşayan İbrahim Ak, 3 Kasım 2025 tarihinde hayallerindeki aracı satın aldı. Sıfır kilometre aracı sadece 6 gün kullanan Ak, aracın arıza vermeye başladı. Ak, arıza vermeye başlayan aracını 3 Aralık 2025 tarihinde servise bıraktı. Araç satın almasına rağmen bir türlü kullanamayan Ak, servisteki aracı 6 aya rağmen hala teslim alamadı. Tüm yatırımıyla sıfır araç aldığını belirten 30 yaşındaki vatandaş yetkililerden yardım istedi.

"6 AYDIR BİR GELİŞME OLMADI"

Yaşadığı süreci anlatan İbrahim Ak, aracın kısa sürede çeşitli arızalar verdiğini ifade ederek şunları söyledi; "3 Kasım 2025 tarihinde Mahmutbey'deki Erkay Otomotiv Fiat bayisinden elektrikli Grande Panda araç satın aldım. Aracı yaklaşık bir ay kullandım. Bu süreçte araç sürekli arıza verdi. ABS arızası verdi, aracı şarja taktığımda şarj soketi çıkmadı ve istasyonda kaldım. Otobanda kırmızı ışıkta beklerken araç kendi kendine yürüdü ve yolda kaldım. Servisi aradım ama yardımcı olmadılar. O tarihten beri araç serviste. Bana şarj soketinin değişeceğini söylediler ama yaklaşık 6 aydır bir gelişme olmadı. Bana ikame araç verdiler ama mağduriyetim devam ediyor" dedi.

Ak, aracı satın aldıktan sonra başka bir yatırım planı yaptığını da belirterek, "Ben bu aracı satıp yerine gayrimenkul alacaktım. Ancak araç serviste olduğu için satamadım ve bu nedenle mağdur oldum" diye konuştu.

"ARACIN BEDELİNİN İADE EDİLMESİNİ İSTİYORUM"

Servis yetkililerinin kendisine parça beklediklerini söylediklerini iddia eden Ak, "Bize yurt dışından parça gelmediğini söylüyorlar. Bazen de ‘bir sene de sürebilir' gibi ifadeler kullanıyorlar. Bu saatten sonra aracı da istemiyorum. Aracın bedelinin iade edilmesini istiyorum. Konuyu avukatlarıma verdim, hukuki süreç başlatıldı" ifadelerini kullandı.

"6 AYDIR ARAÇ SERVİSTE YATIYOR"

Ak ile birlikte bayiye giden ve sürece tanıklık ettiğini söyleyen Yakup Ertan ise yaşanan süreci şöyle anlattı: "İbrahim abiyle birlikte şirkete gittik. 4-5 aydır ‘parçanız gelecek' diyerek oyaladıklarını gördük. Araba yaklaşık 6 aydır serviste yatıyor. İbrahim abi bu arabayı satıp ev alacaktı ama araç serviste olduğu için satamadı ve mağdur oldu. Kendisine ‘arabanız 6 ayda da gelebilir, bir yılda da gelebilir' gibi şeyler söylendi." Dedi.

İbrahim Ak'ın firma hakkında şikayette bulunduğu ve konunun arabulucu ile yargı sürecine taşındığı öğrenildi.