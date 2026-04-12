İç Anadolu'nun köklü lezzetlerinden gavut geleneğini sürdüren İbrahim Çakar, bu lezzetin atalarından kendilerine miras kaldığını belirterek, günümüzde bu geleneği devam ettiren kişi sayısının azaldığını belirtti. Çakar, "Gavut geleneğini biz devam ettiriyoruz. Atalarımızdan, dedelerimizden kalma bir miras. Şimdilerde pek yapan yok. Gavut bize çok eskilerden kalma. Seyahatname eserinde de ismi geçen çok eski bir yiyeceğimiz" ifadelerini kullandı.

HABERİN ÖZETİ Seyahatname’de ismi geçiyor! 8 çeşit malzemeyle hazırlanan ‘Gavut’ zayıflamak isteyenlere tavsiye ediliyor İç Anadolu'nun köklü lezzetlerinden gavut geleneğini sürdüren İbrahim Çakar, bu mirasın günümüzde azalan uygulayıcılarıyla birlikte önemini ve içeriğini anlatıyor. Gavut geleneği İbrahim Çakar'ın atalarından miras kalmış olup, günümüzde bu geleneği devam ettiren kişi sayısı azalmıştır. Gavutun içinde buğday, mısır, nohut, arpa, menengiç, ahlat, kabak çekirdeği ve ay çekirdeği olmak üzere 8 çeşit malzeme bulunur. Hazırlanan gavut pekmezle karıştırılarak dünyanın en doğal tatlısı olarak tüketilebilir ve tokluk hissi sağladığı için diyetlerde tercih edilebilir. Geçmişte yaylaya göç eden aileler için gavut vazgeçilmez bir yiyecekti ve gavutu olmayan yaylaya göç etmezdi.

“İÇİNDE 8 ÇEŞİT MALZEME VAR”

Gavutun zengin içeriğine de değinen Çakar, "Gavutun içinde 8 çeşit malzeme bulunur. Bunlar buğday, mısır, nohut, arpa, menengiç, ahlat, kabak çekirdeği ve ay çekirdeği. Bunları sacın üzerinde kavuruyoruz, soğutuyoruz, sonra el değirmeninde undan biraz daha kalın şekilde öğütüyoruz. Hazırlanan karışım farklı şekillerde tüketilebilir. Bunu pekmezle karıştırıp yiyoruz. Dünyanın en doğal tatlısı.

“ZAYIFLAMAK İSTEYENLER GAVUTU DENESİNLER”

Şekerle, pekmezle veya tereyağıyla kavurup yiyenler var ama benim tavsiyem pekmezle karıştırıp yemek. En doğalı ve güzelidir. Gavutun besin değeri yüksektir. Özellikle lif ve protein açısından zengin bir gıdadır. Tokluk hissi sağlaması nedeniyle diyetlerde de tercih edilebilir. Zayıflamak isteyenler gavutu denesinler.

Öğle yemeğinden sonra, akşam 3 kaşık gavut yiyen kişi tok bir şekilde günü tamamlayabilir. Kansızlık sorununa da iyi gelir, düzenli tüketimde kan değerlerinde iyileşme görülebilir" ifadelerini kullandı.

“GAVUTU OLMAYAN YAYLAYA GÖÇ ETMEZMİŞ”

Geçmişte göç kültüründe de önemli bir yere sahip olan gavutun, yaylaya çıkan aileler için vazgeçilmez bir yiyecek olduğunu anlatan Çakar, "Eskiden atalarımız yaylaya göç ederken yanlarında mutlaka gavut bulunurmuş. Gavutu olmayan yaylaya göç etmezmiş. Hatta unutanlar yolun yarısından dönermiş. Gavut bizim kültürümüzde çok önemli bir yere sahip" diye konuştu.