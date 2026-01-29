Menü Kapat
11°
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafikte seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Aracını durdurarak dışarı çıkan sürücü, otomobilinin yanışını çaresizce izlerken araç bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 15:51

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Merinos Kavşağı'nda seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle aniden alev aldı. Yangını fark eden sürücü hızlı bir şekilde aracı durdurarak kendini dışarı attı.

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

OTOMOBİLİNİN YANIŞINI İZLEDİ

Araçtan inen sürücü, otomobilinin yanışını çaresizce izlerken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

#Yaşam
