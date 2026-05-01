Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Seyyar satıcıdan çarpıcı 1 Mayıs sözleri: "İşçi bayramında en çok işçiler çalışıyor"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde pek çok işçi ve seyyar satıcı, bayram olmasına rağmen çalışmaya devam ediyor. Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, birçok emekçi mesaisine ara vermedi.

GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 13:52

Türkiye'nin birçok kentinde dolayısıyla etkinlikler yapılıyor. Ama bayram olmasına işçilerin büyük bir kısmı çalışmaya devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ

Seyyar satıcıdan çarpıcı 1 Mayıs sözleri: "İşçi bayramında en çok işçiler çalışıyor"

Türkiye'nin birçok kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler yapılırken, işçilerin büyük bir kısmı çalışmaya devam ediyor.
Seyyar satıcı Süleyman Kızılkaya, tüm işçilerin bayramını kutlayarak, insanların ihtiyaçlarına göre çalıştıklarını belirtti.
Simit satıcısı Mehmet Tahir Doğan, evi geçindirebilmek için çalışmak zorunda olduğunu vurguladı.
Seyyar satıcı Figen Bozca, memurların tatil yaptığı ancak işçilerin çalıştığı bir bayram olduğunu ifade etti.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde su satarak geçimini sürdüren seyyar satıcı Süleyman Kızılkaya, tüm işçilerin bayramını kutlayarak, "Öncelikle bütün işçilerin, emek sahiplerinin bayramı kutlu olsun. Adana sıcak memleket, yanıyor. Biz de insanlara su yetiştirmeye çalışıyoruz. Soğuk su ve çay satıyoruz. Ne iş olursa insanların ihtiyaçlarına göre çalışıyoruz. İşçilerin bayramı kutlu olsun" dedi.

"ÇALIŞMAZSAM EVİ GEÇİNDİREMEM"

Simit satıcısı Mehmet Tahir Doğan ise çalışmak zorunda olduğunu vurgulayarak, "Mecbur çalışıyoruz. Bugün işçi bayramı ama çalışmasak olmuyor. Herkesin işçi bayramı kutlu olsun. Çalışmak zorundayım, çalışmasam evi geçindiremem" diye konuştu.

"İŞÇİ BAYRAMINDA EN ÇOK İŞÇİLER ÇALIŞIYOR"

Seyyar satıcı Figen Bozca da memurların tatil yaptığını, işçilerin çalıştığını anlatarak, "Memurların tatil yapıp işçilerin en çok çalıştığı bayram işçi bayramıdır. Eczane kapalı, banka kapalı. Şurada dershane var, sınava az kaldı ama orası da kapalı. Ancak çalışıyor. Ben çalışıyorum, karşıda işçiler var çalışıyor" ifadelerini kullandı.

