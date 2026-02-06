Sibel Kavılı’yı katletmişti! Cani sevgilinin cezası belli oldu

İstanbul Bağcılar’da 29 Mart 2024’te yaşanan olayda, bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Cumali Varan (46), aynı hastanede birlikte görev yaptığı kız arkadaşı hemşire Sibel Kavılı’yı (44) silahla vurarak katletti. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Varan, ilk duruşmada verdiği savunmada maktul Kavılı’nın astral seyahat eğitimleri aldığını ve bu uygulamaları kendisi üzerinde denemek istediğini öne sürmüştü.

Sanık Varan savunmasında, “Üzerimde seanslar uyguladı, psikolojim bozuldu. Olay günü bana yeni eğitimler aldığını ve yine üzerimde uygulamak istediğini söyledi. Bunun üzerine yatak odasına gidip silahı aldım. Silahı almamdaki amacım kafama sıkmaktı. Silahı kafama dayadım, tetiği çekerken silah patladı ve Sibel vuruldu” ifadelerini kullanmıştı.

Cumali Varan’ın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cumali Varan ile müştekiler katılırken, taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"KENDİMİ ÖLDÜRMEK İSTERKEN..."

Karar duruşmasında son sözü sorulan sanık Cumali Varan, "Yaşanan olayla ilgili çok üzgünüm. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Ben kendimi öldürmek isterken, böyle bir olay yaşandı" dedi. Beyanda bulunan müşteki aile de, sanık hakkında şikayetlerinin devam ettiğini ve en üst sınırdan cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

SON SÖZÜ SORULDU

Karar öncesi son sözü sorulan sanık, "Bana inanmanızı istiyorum. Bu olay kazara oldu, çok üzgünüm ve pişmanım" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, Cumali Varan'ı ‘kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Verilen cezada indirim uygulamayan heyet, ayrıca sanığın ‘ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.