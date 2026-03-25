Sıfır otomobil fiyatına damızlık koç! Geleneksel Damızlık Koç Satışı Töreni'nde rekor kırıldı

83. Geleneksel Damızlık Koç Satışı Töreni, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tören’de 26 numaralı koç, 1 milyon 110 bin liraya satılarak rekor kırdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 17:29

Türkiye'nin dört bir yanından gelen küçükbaş hayvan yetiştiricileri, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen açık artırmaya yoğun ilgi gösterdi. Damızlık ihtiyacını karşılamak isteyen üreticiler, satışa sunulan koçları alabilmek için kıyasıya yarıştı.

FİYATLAR 50 BİN TL’DEN BAŞLADI

121 koçun satışa sunulduğu açık artırmada, hayvanlar yaşlarına göre 50 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı buldu. Günün en dikkat çeken satışı ise 26 kulak küpeli koç oldu. Manyas'ın Eşen Mahallesi'nde çiftçilik yapan Emre Sömer, söz konusu koçu 1 milyon 110 bin liraya satın alarak törende en yüksek bedeli ödeyen isim oldu. İlk satış ise Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi Muhtarı Metin Salgın tarafından 155 bin liraya gerçekleştirildi.

PROGRAMA PROTOKOLDEN YÜKSEK KATILIM

Programa; Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Erdek Kaymakamı Hasan Göç, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Karakoyun, Enstitü Müdürü Kerim Kılınç, Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı.

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ KERİM KILINÇ KONUŞMA YAPTI

Programın açılışında konuşan Enstitü Müdürü Kerim Kılınç, enstitü bünyesinde Karacabey merinosu, Bandırma koyunu ile birlikte kıvırcık, sakız ve Gökçeada gibi yerli koyun ırklarının bulunduğunu belirterek, manda ve boz ırk sığırı üzerine de çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Kılınç, "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz ve bu yıl 83'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz koç satış törenimize Türkiye'nin dört bir yanından katılım sağlayan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Kurumumuzun imkânlarını her yıl geliştirerek daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Hava şartlarına rağmen bizleri yalnız bırakmayan tüm yetiştiricilerimize ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Kurumun faaliyet alanlarına da değinen Kılınç, kaz yetiştiriciliği ve su ürünleri araştırmalarının sürdüğünü belirterek, sürü yönetiminde kullanılan köpek ırkları hakkında da bilgi verdi. Kangal ve Akbaş köpeklerinin koruma amaçlı, Border Collie ırkının ise sürü yönlendirmede kullanıldığını ifade etti.

“NESİLLER BOYU SÜREN ÇALIŞMALARIN BİR SONUCUDUR”

TAGEM Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay ise konuşmasında damızlık hayvanların önemine dikkat çekerek, "Seçilmiş ve özenle yetiştirilmiş hayvanlardan bahsediyoruz. Bugün piyasada bu nitelikteki hayvanların normal değerinin 3, 5 hatta 10 katına satıldığını görüyoruz. Biz ise bu değeri üreticimizin memleketine kazandırmayı hedefliyoruz. Alacağınız koçlar ve koyunlar yarının sürülerini oluşturacak, verimi ve kaliteyi artıracaktır. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Yıllara yayılan, nesiller boyu süren çalışmaların bir sonucudur" diye konuştu.

Atalay, tarımda sağlanan gelişmelere de değinerek, "Nasıl ki ülkemiz savunma sanayiinde ve teknolojide önemli bir seviyeye ulaştıysa, tarımın pek çok alanında da aynı ilerleme söz konusu. Tohumdan hayvancılığa, balıkçılıktan diğer üretim alanlarına kadar her birinde ayrı bir bilim, teknoloji ve emek var. Bu çalışmaların sahada karşılık bulması bizler için hem gurur hem de mutluluk kaynağıdır. Üreticilerimizin bu damızlıkları memleketlerine götürerek daha verimli ve bereketli nesiller elde edeceğine inanıyorum. Bu vesileyle mezatımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Küçükbaş hayvan desteği başvuruları 2026! Küçükbaş hayvan desteği hangi illere verilecek, başvurular ne zaman?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Küçükbaş hayvancılığa yeni destek! Her ay bakım ödemesi ve faizsiz kredi imkanı
