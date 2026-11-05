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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 00:12
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 00:20

Sigara yasağını tanımayan kafeye 10 gün mühür!

İstanbul Arnavutköy'de kapalı alanda tütün kullanımına izin verildiği gerekçesiyle bir kafe mühürlendi. Denetimin ardından işletmeye 10 gün kapatma cezası verildi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 00:12
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 00:20

  ’de faaliyet gösteren Nevada Coffee, kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmasına izin verildiği gerekçesiyle 10 gün süreyle kapatılarak mühürlendi.

HABERİN ÖZETİ

Sigara yasağını tanımayan kafeye 10 gün mühür!

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Arnavutköy'de kapalı alanda tütün kullanımına izin veren Nevada Coffee, 10 gün süreyle kapatıldı.
Nevada Coffee isimli işletme, kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmasına izin verdiği gerekçesiyle mühürlendi.
İşletmeye 10 gün süreyle kapatma yaptırımı uygulandı.
Arnavutköy Kaymakamlığı ekipleri tarafından denetim yapıldı.
Denetimlerin önümüzdeki günlerde Arnavutköy genelindeki diğer işletmelerde de devam edeceği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Sigara yasağını tanımayan kafeye 10 gün mühür!

SİGARA YASAĞINI UMURSAMADILAR

 İstanbul’un Arnavutköy ilçesi ’nde  faaliyet gösteren Nevada Coffee isimli ünlü kafe hakkında kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına ilişkin yasağa uyulmadığı ihbarı üzerine ekipler inceleme yaptı. 

Sigara yasağını tanımayan kafeye 10 gün mühür!

Arnavutköy Kaymakamlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede işletmeye 10 gün süreyle kapatma yaptırımı uygulandı. Tütün ürünlerinin kapalı alanlarda tüketilmesini yasaklayan düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin ardından işletmenin 10 gün süreyle hizmet vermesi durduruldu.
Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki günlerde Arnavutköy genelinde faaliyet gösteren kafeler ve diğer umuma açık işletmelere yönelik tütün ve denetimlerinin devam edileceği belirtildi.

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ETİKETLER
#İstanbul
#arnavutköy
#merkez mahallesi
#Tütün Ürünleri
#Arnavutköy Kaymakamlığı
#Nevada Coffee
#Yaşam
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