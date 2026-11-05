İstanbul Arnavutköy’de faaliyet gösteren Nevada Coffee, kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmasına izin verildiği gerekçesiyle 10 gün süreyle kapatılarak mühürlendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sigara yasağını tanımayan kafeye 10 gün mühür! İstanbul Arnavutköy'de kapalı alanda tütün kullanımına izin veren Nevada Coffee, 10 gün süreyle kapatıldı. Nevada Coffee isimli işletme, kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmasına izin verdiği gerekçesiyle mühürlendi. İşletmeye 10 gün süreyle kapatma yaptırımı uygulandı. Arnavutköy Kaymakamlığı ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde Arnavutköy genelindeki diğer işletmelerde de devam edeceği belirtildi.

SİGARA YASAĞINI UMURSAMADILAR

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi’nde faaliyet gösteren Nevada Coffee isimli ünlü kafe hakkında kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına ilişkin yasağa uyulmadığı ihbarı üzerine ekipler inceleme yaptı.

Arnavutköy Kaymakamlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede işletmeye 10 gün süreyle kapatma yaptırımı uygulandı. Tütün ürünlerinin kapalı alanlarda tüketilmesini yasaklayan düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin ardından işletmenin 10 gün süreyle hizmet vermesi durduruldu.

Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki günlerde Arnavutköy genelinde faaliyet gösteren kafeler ve diğer umuma açık işletmelere yönelik tütün ve tütün ürünleri denetimlerinin devam edileceği belirtildi.