Şile'de şantiye kulübesinde yangın! Yaşlı adam hayatını kaybetti

İstanbul Şile’de bir inşaat şantiyesinin kulübesinde yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürmesiyle kulübenin içinde yaşlı bir adamın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.01.2026
18:44
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
18:44

'de Ahmetli Mahallesi Kumbaba Caddesi üzerinde bulunan şantiyesindeki kulübede henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kulübeden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLÜNCE YAŞLI ADAMIN ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından kulübede yapılan incelemede, içeride bulunan yaşlı bir kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şile'de şantiye kulübesinde yangın! Yaşlı adam hayatını kaybetti

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

