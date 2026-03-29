Silivri'de komisyona yumruklu saldırdı: Baba-oğul yakalandı

İstanbul Silivri’de ehliyet sınavında başarısız olan 20 yaşındaki genç ve babası, görevli komisyon üyesine fiziki saldırıda bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sert tepki gösterdiği olay sonrası gözaltına alınan baba-oğul adliyeye sevk edilecek.

29.03.2026
21:59
29.03.2026
22:08

Silivri Cumhuriyet Parkı’nda ehliyet almak için direksiyon sınavına giren bir genç, yeterli puanı alamayınca babasıyla birlikte komisyon üyelerine tepki göstermişti. Tartışmanın büyümesi üzerine gencin babası, komisyon üyesine yumrukla saldırmıştı. Komisyon üyesi aldığı yumruk darbeleriyle hafif yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren baba-oğuldan şikayetçi olmuştu.

Silivri'de komisyona yumruklu saldırdı: Baba-oğul yakalandı

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "29.03.2026 Pazar günü gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü Kursu (MTSK) sınavında görevli komisyon üyelerimize, sınavda başarısız olan bir aday ve yakını tarafından fiziki saldırı gerçekleştirilmiştir. Kamu görevi ifa eden eğitim personelimize yönelik bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Olayın hemen akabinde müdürlüğümüzce gerekli tüm tedbirler alınmış; süreç adli ve idari boyutlarıyla ivedilikle başlatılmıştır. Sorumlular hakkında şikayet dahil olmak üzere gerekli tüm yasal işlemler tesis edilmiş olup, sürecin sonuna kadar titizlikle takipçisi olunacaktır. Eğitim hizmetinin güvenli, sağlıklı ve saygın bir ortamda yürütülmesi temel önceliğimizdir. Kamu görevlilerimize yönelik hiçbir tehdit ve saldırı kabul edilemez. Bu tür fiiller, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yaptırımlarla karşılık bulacaktır. Görevlerini büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm eğitim çalışanlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor; saldırıya maruz kalan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

SALDIRGAN BABA OĞUL YAKALANDI

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edilen 20 yaşındaki O.İ. ve 44 yaşındaki babası A.İ.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yarın "görevi yaptırmamak için direnme-hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

