TGRT Haber
29°
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Şırnak'ta askeri birlikte dehşet! Uzman çavuşu öldürdü, sonra kendini vurdu

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Düğünyurdu köyünde bir astsubay, tartıştığı uzman çavuşla kavga etti. Yaşanan kavgada cinnet getiren astsubay, uzman çavuşu öldürdükten sonra intihar etti.

Şırnak'ta askeri birlikte dehşet! Uzman çavuşu öldürdü, sonra kendini vurdu
Güçlükonak İlçe Komutanlığına bağlı Düğünyurdu Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş H.Ü ve Jandarma Uzman Çavuş G.D. arasında bilinmeyen bir nedenle çıktı. İkili arasındaki sorunu çözemeyince tartışma daha da alevlendi.

UZMAN ÇAVUŞU VURDU

İki askeri personel arasındaki sözlü tartışma önce yumruklu , ardından silahlı olaya. Astsubay H.Ü., uzman G.D.'ye bir el ateş ederek yaraladı.

SİLAHA YÖNELİNCE CİNNET GETİRDİ

G.D.'nin silahını almak için dolabına doğru ilerlemeye çalışmasıyla cinnet getiren H.Ü., art arda 8 el ateş ederek G.D.'yi öldürdü.

İNTİHAR ETTİ

H.Ü., silahında kalan kurşun ile kafasına sıkarak etti. H.Ü'nün tedavisi devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

