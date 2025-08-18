Şırnak'ta askeri birlikte dehşet! Uzman çavuşu öldürdü, sonra kendini vurdu

Güçlükonak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Düğünyurdu Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş H.Ü ve Jandarma Uzman Çavuş G.D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki sorunu çözemeyince tartışma daha da alevlendi.

UZMAN ÇAVUŞU VURDU

İki askeri personel arasındaki sözlü tartışma önce yumruklu kavgaya dönüştü, ardından silahlı olaya. Astsubay H.Ü., uzman G.D.'ye bir el ateş ederek yaraladı.

SİLAHA YÖNELİNCE CİNNET GETİRDİ

G.D.'nin silahını almak için dolabına doğru ilerlemeye çalışmasıyla cinnet getiren H.Ü., art arda 8 el ateş ederek G.D.'yi öldürdü.

İNTİHAR ETTİ

H.Ü., silahında kalan kurşun ile kafasına sıkarak intihar etti. H.Ü'nün tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.