Şişli'de eğlence mekanında silahlı çatışma! İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

Şişli’de bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mekan dışına taşan kavgada gruplar arasında silahlı çatışma çıktı. Korku dolu dakikaların yaşandığı olayda 2 kişi yaralandı.

İstanbul Şişli'de bulunan bir eğlence mekanında korku dolu anlar yaşandı. Sabaha karşı 05.00 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

İKİ GRUP ÇATIŞTI

Mekan içinde başlayan kavga dışarıya taşınca araçlarında bulunan silahları alan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çok sayıda merminin ateşlendiği çatışmada 2 kişi yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden plakası öğrenilemeyen bir araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Eğlence mekanı boşaltılırken polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Yaralılardan biri taksi ile bir diğeri ise ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yapılan incelemelerde olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.