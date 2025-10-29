Menü Kapat
Soğuk hava dalgası o bölgeleri vurdu! Sıcaklıklar bir ada düşecek: İşte 29 Ekim hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahmin raporunu yayımladı. 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı'nda ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Ege ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Meteoroloji, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İskenderun körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde vatandaşların sel ve taşkınlara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan 3 bölgede hava sıcaklıklarının 6-8 derece düşeceği belirtildi. İşte 29 Ekim 2025 hava durumu tahminleri...

Nalan Güler Güven
29.10.2025
29.10.2025
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Öte yandan İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari hariç) ile Afyon'un güneyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş, Isparta, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÜLKE GENELİNDE HAVA SICAKLIĞI NORMAL SEVİYEDE

Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava sıcaklığı 6 ila 8 derece azalırken diğer bölgelerde bir farklılık olmayacağı tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ KIYILARINDA FIRTINA ÇIKABİLİR

Kuzey ve Kuzeybatı, Marmara ile yurdun güneydoğu kesimlerinde rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif ve yer yer orta kuvvette esmesi beklenirken, Doğu Anadolu'da saatte 30-50 kilometre hız ile kuvvetli esecek. Doğu Karadeniz kıyılarında ise saatte 50-80 kilometre hızda çok kuvvetli rüzgar ve eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

İŞTE BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Afyon'un güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Isparta, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay, Osmaniye ve K. Maraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İskenderun körfezinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İskenderun körfezinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeybatısında pus ve yer yer sis olayının görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİVAS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Hakkari hariç) yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeyinde (Iğdır hariç) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

