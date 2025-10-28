Resmi tatil 29 Ekim'de havale EFT olur mu hangi işlemler yapılır?

Resmî tatil nedeniyle ödeme, havale ve bankalarda çeşitli prosedürleri olan vatandaşlar için bankalar bugün 13.00’te kapanacak, resmî tatilin ardından faaliyetlerine devam edecekler.

Artık şubeye gitmeye gerek kalmadan banka kullanıcıları mobil uygulamaları aracılığıyla para transferi, fatura ödemesi, diğer işlemler, kredi başvurusu, yatırım adımları, borç sorgulama, dekont görüntüleme, nakit avans işlemleri, limit değişikliği, kredi ve hesap kartı başvurusu, döviz transferi, çek görüntüleme, findeks raporu oluşturma gibi adımları mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirebilmektedir.

28-29 EKİM HAVALE EFT GERÇEKLEŞİR Mİ?

28 Ekim saat 13.00’ten itibaren yapılacak Havale ve EFT işlemleri, resmî tatilin ardından hesaplara aktarılacak.

Farklı bankalara kayıtlı hesaplar arasında para transferlerinin 365 gün 24 saat ve anlık olarak gerçekleşmesini sağlayan bir ödeme sistemi olan FAST, resmî tatillerde de kullanılabilir.