Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı! 'Ezber bozan atılımlar içindeyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti; tarihinin en sancılı günlerinde, onca zorluğa, yokluğa, sıkıntıya rağmen hürriyet ve istiklaline dört elle sarılan fedakâr milletimizin son çatısı, devletler zincirimizin son halkasıdır. Bu yüksek şuurla şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmak; cesur ve cefakâr ellerde yükselen Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...