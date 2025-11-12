Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Sokak köpekleri küçük kıza dehşeti yaşattı! 'Durmadan ağlıyor'

Burdur'da sabah yürüyüşe çıkan 13 yaşındaki kız dehşeti yaşadı. Yoldan geçen sokak köpekleri küçük kızın bacağını ve kalçasını ısırdı. Kızının oldukça korktuğunu belirten baba, "Genel sağlık durumu iyi ama çok korkmuş, devamlı ağlıyor" dedi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Rıza Çelik Caddesi'nde meydana gelen olayda, sabah yürüyüşe çıkan 13 yaşındaki K.K. korku dolu anlar yaşadı. Başıboş köpekler tarafından kovalanan küçük kız yoldan geçen vatandaş tarafından kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan , sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından belediye ekipleri tarafından köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.

Sokak köpekleri küçük kıza dehşeti yaşattı! 'Durmadan ağlıyor'

"KIZIM ÇOK KORKMUŞ, DEVAMLI AĞLIYOR"

K.K.'nin babası Mehmet K., olayı çalışırken duyduğunu belirterek, "Yol üzerinde kızım yürürken yanına bir köpek geliyor. Kızım da köpekten kaçmaya çalışıyor. Köpek havlayınca diğer köpekler de geliyor. Sonrasında köpekler kızıma saldırmaya başlıyor. Yoldan geçen bir vatandaş durumu görünce arabayla köpekleri uzaklaştırmaya çalışıyor. Kızımın bacağında ve kalçasında ısırıklar var. Genel sağlık durumu iyi ama çok korkmuş, devamlı ağlıyor" şeklinde konuştu.

Sokak köpekleri küçük kıza dehşeti yaşattı! 'Durmadan ağlıyor'

"MÜDAHALEDE SIKINTI YAŞIYORUZ"

Burdur Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Rauf Arslan ise, "Bulunduğumuz yer Fevzi Çakmak Mahallesi, şehrimizdeki arızalı tek yer. Burada 5 ila 15 arasında bir köpek popülasyonu var. Arazinin geniş olmasından dolayı da arkadaşlar müdahalede biraz sıkıntı yaşıyorlar. Bunu bir şekilde aşacağız" diye konuştu.

Sokak köpekleri küçük kıza dehşeti yaşattı! 'Durmadan ağlıyor'
#çocuk
#köpek saldırısı
#yaralanma
#burdur
#Kızı Yardım Ediyorlar
#Hayvan Güvenliği
#Yaşam
