Sokak köpekleri küçük kıza dehşeti yaşattı! 'Durmadan ağlıyor'

Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Rıza Çelik Caddesi'nde meydana gelen olayda, sabah yürüyüşe çıkan 13 yaşındaki K.K. korku dolu anlar yaşadı. Başıboş köpekler tarafından kovalanan küçük kız yoldan geçen vatandaş tarafından kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından belediye ekipleri tarafından köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.

"KIZIM ÇOK KORKMUŞ, DEVAMLI AĞLIYOR"

K.K.'nin babası Mehmet K., olayı çalışırken duyduğunu belirterek, "Yol üzerinde kızım yürürken yanına bir köpek geliyor. Kızım da köpekten kaçmaya çalışıyor. Köpek havlayınca diğer köpekler de geliyor. Sonrasında köpekler kızıma saldırmaya başlıyor. Yoldan geçen bir vatandaş durumu görünce arabayla köpekleri uzaklaştırmaya çalışıyor. Kızımın bacağında ve kalçasında ısırıklar var. Genel sağlık durumu iyi ama çok korkmuş, devamlı ağlıyor" şeklinde konuştu.

"MÜDAHALEDE SIKINTI YAŞIYORUZ"

Burdur Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Rauf Arslan ise, "Bulunduğumuz yer Fevzi Çakmak Mahallesi, şehrimizdeki arızalı tek yer. Burada 5 ila 15 arasında bir köpek popülasyonu var. Arazinin geniş olmasından dolayı da arkadaşlar müdahalede biraz sıkıntı yaşıyorlar. Bunu bir şekilde aşacağız" diye konuştu.