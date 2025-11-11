Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Hatay'da feci kazada 17 yaşındaki Dilan hayattan koparıldı! Amcası eşyalarına sarılıp ağladı

Hatay'da otomobille çarpışıp bariyerlere çarpan motosikletin 17 yaşındaki yolcusu Dilan Karataş hayatını kaybetti. Kazada ölen yeğeninin eşyalarını gözyaşları içinde toplayan amca, Dilan'ı hayattan koparan alkollü otomobil sürücüsünün cezalandırılmasını istedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 10:16

Geçtiğimiz gün gece saatlerinde Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde yaşanan kazada; G.K. idaresindeki motosiklet, otomobille çarpıştıktan sonra bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü G.K. yaralanırken, yolcu olan 17 yaşındaki Dilan Karataş ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetmişti. Kazaya karışan alkollü otomobil sürücüsü, yerinden yaya olarak kaçmış ve bir süre sonra karakola giderek teslim olmuştu.

Hatay'da feci kazada 17 yaşındaki Dilan hayattan koparıldı! Amcası eşyalarına sarılıp ağladı

GÖRÜNTÜLER YÜREKLERİ DAĞLADI

Kazanın yaşandığı noktaya gelen Dilan'ın ailesinin gözyaşlarıysa yürekleri dağlamıştı. Kazada ölen Dilan'ın cenazesi, Çekmece Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Kazada ölen yeğeninin eşyalarını gözyaşlarıyla toplayan ve elleriyle defneden amca Serkan Karataş, yeğeninin ölümüne sebebiyet verenlerin cezalandırılmasını istiyor.

Hatay'da feci kazada 17 yaşındaki Dilan hayattan koparıldı! Amcası eşyalarına sarılıp ağladı

"Yeğenimin ölümüne sebebiyet verenlerin en kısa zamanda cezalandırılmasını istiyorum, yaşta yeğenim öldü ve kaybımız acı oldu"

Hatay'da feci kazada 17 yaşındaki Dilan hayattan koparıldı! Amcası eşyalarına sarılıp ağladı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAÇIP GİTTİ

Kazada ölen yeğeninin eşyalarını toplayan ve elleriyle toprağa veren amca Serkan Karataş, "Rahmetli yeğenim Dilan Karataş, çok iyi bir insandı. Derslerinde çalışkan ve üniversite öğrencisiydi. Yeğenimin ölümüne sebebiyet verenlerin en kısa zamanda cezalandırılmasını istiyorum. Genç yaşta yeğenim öldü ve kaybımız acı oldu. Derslerine çalışmıştı. Stres ve yorgunluğu atmak için Harbiye taraflarına doğru gittikleri esnada, makas atarak gelen sarhoş bir sürücü onların olduğu motosiklete çarptı. Otomobil sürücüsü kaza sonrası kaçıp gitti. Bugün de defin yapıldı ve acımız çok büyük oldu. Allah akrabalarımızdan ve sevdiklerimizden binlerce kez razı olsun. Sevenlerimiz bizi yalnız bırakmadı. Acımız büyük ve kazaya neden olanların cezalarını çekmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hatay'da feci kazada 17 yaşındaki Dilan hayattan koparıldı! Amcası eşyalarına sarılıp ağladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Evin tadilatında bulduğu gizemli not şoke etti! Onlarca yıl saklı kalmış
Hatay Defne'de afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
ETİKETLER
#kaza
#ölüm
#motosiklet kazası
#genç
#Alkollü Sürüş
#Otopilot
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.