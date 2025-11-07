Menü Kapat
Hava Durumu
17°
Dünya
Editor
 Berkay Alptekin

Evin tadilatında bulduğu gizemli not şoke etti! Onlarca yıl saklı kalmış

Bir Reddit kullanıcısı, arkadaşının evini tadilat ederken 2007 tarihli gizemli bir not buldu. Notu anlamlandıramayan adam, internetten yardım istedi.

Evin tadilatında bulduğu gizemli not şoke etti! Onlarca yıl saklı kalmış
Bir Reddit kullanıcısı arkadaşının evini dekore ederken kafasını karıştıran bir notu platform üzerinden paylaştı. Gizemli bir not bulduğunu dile getirerek fotoğraf paylaşan adam, tadilat sırasında süpürgeliklerin arkasında şaşırtan bir mesajla karşılaştığını söyledi.

Reddit'de paylaşım yapan adam "Panolardan birinde garip bir mesaj bulduk. Bunun kime ait olduğunu bilen var mı? Şarkı sözleri olabileceğini düşündüm ama Google'da hiçbir sonuç bulamadım." diyerek yardım istedi.

ONLARCA YILDIR EVDE SAKLI KALMIŞ

Buldukları bu gizemli mesajın 2007 yılına ait olduğunu ifade eden adam notun 20 yıldır evde saklı olduğunu belirtti. Tahtaya karalanmış notta ise şunlar yazıyordu:

"Eğer sen benim yerimde olsaydın ve ben de sen olsaydım ve bu dünyada sadece ikimiz olsaydık ve eğer sen kimsenin bilmeyeceğinden emin olsaydın, ben bilirdim! Sen bilir miydin?"

BENZER DURUMLARI YAŞAYAN ÇOK KİŞİ VAR

Sosyal medyada paylaşılan mesaj için çok sayıda kullanıcı yorum yaptı. Bazı kullanıcılar ise bu tarz olaylarla kendilerinin de karşılaştığını yazdı.

