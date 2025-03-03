Son dakika | İstanbul'da vahşet: Eşi ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti

Son dakika haberi: İstanbul Avcılar'da cinnet getiren bir adam, eşi ve 3 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Avcılar'da kan donduran bir vahşet yaşandı. 38 yaşındaki V.A. ile 35 yaşındaki eşi F.A. arasında bir anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.

AİLESİNİ KATLEDİP KENDİ KAFASINA SIKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren V.A, katliam yaptı. Silahla eşi F.A. ile çocukları R.E.A. (12), R.A. (7) ve K.C.A'yı (6) öldüren V.A, aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Silah seslerini duyanlar çevredeki vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, V.A. ile eşi ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi. Sokak polis ekiplerince geçişe kapatılırken, ekiplerin olay yerinde incelemesi devam ediyor...