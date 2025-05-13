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 | Bengül Arıca

Sosyal medya için video çekerken arkadaşını vurdu! 14 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Adana'da 16 yaşındaki M.E.Ş, sosyal medya için silahla çektiği video sırasında 14 yaşındaki arkadaşı Murat Aras Hirman'ı vurdu. Korkunç olayın ardından 112'yi arayan M.E.Ş "Arkadaşım vuruldu" ihbarında bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk 9 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 11:04

Adana'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 14 yaşındaki Murat Aras Hirman'ın kullandığı motosikletin arkasında oturan 16 yaşındaki M.E.Ş., sosyal medya için silahla video çekmeye başladı. Video çekerken M.E.Ş.'nin elindeki tabanca kazara bir anda ateş aldı.

Sosyal medya için video çekerken arkadaşını vurdu! 14 yaşındaki çocuğun feci ölümü

TALİHSİZ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kurşun, motosikleti süren Hirman'a isabet etti. Ağır yaralanan Hirman için M.E.Ş. hemen 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak "Arkadaşım vuruldu" ihbarında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hirman'ı Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuk, 9 gün süren yaşam mücadelesini tüm müdahalelere rağmen kaybetti.

TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, silahın kazara ateş aldığı belirlendi. Gözaltına alınan M.E.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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