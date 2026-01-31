Sosyal medyayı sallayan Nihilist Penguen sadece bir video mu? Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan çarpıcı yorum: Bu bir başkaldırıdır

Son günlerde sosyal medyada nereye baksak Nihilist Penguen’i görüyoruz. Önce masum bir video olarak dolaşıma giren bu belgesel parçası, kısa süre içinde farklı versiyonlara evrildi. Milyonlarca kişi kendi içindeki duyguyu ifade etmek için sürüden ayrılan penguen videosunu kullandı. Kimi duygusal müzik, kimi anlamlı bir yazı ile paylaştıkça paylaştı. Peki, insanlar bu pengueni neden bu kadar çok sahiplendi? Prof. Dr. Nevzat Tarhan bu konuyu “sistemin dişlileri arasında ezilen modern bireyin iç sesi” olarak değerlendirirken, Doç. Dr. Burcu Zeybek “klasik bir anlam kayması” olarak yorumluyor. İşte uzman isimlerin Tgrthaber.com’a yaptığı çok özel açıklamalar…

“MODERN İNSANIN SEMBOLİK BİR BAŞKALDIRISI”

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan Nihilist Penguen’in neden bu kadar sahiplenildiğini anlamak için, bu metaforu tarihteki örneklerle analiz etmek ve insan psikolojisinin derinliklerine bakmak gerektiğini vurguladı. “Tarihe baktığımızda; Fransız İhtilali öncesinde Rousseau, Voltaire ve Robespierre gibi, Bolşevik İhtilali öncesinde ise monarşinin adalet duygusunu yıprattığı dönemlerdeki "aykırı" isimlerin çıkışlarını görürüz.” Diyen Tarhan “Bu dönemlerin ortak özelliği, toplumda ciddi bir "anlam çürümesi" ve "birikmiş öfke" olmasıdır.

Bugün de küresel ölçekte benzer bir durum yaşanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına yansıyan; gelir eşitsizliğinin zirve yapması, adil olmayan paylaşım ve küresel adaletsizlik, insanlarda büyük bir içsel tepki biriktirdi. İşte o penguen, bu sistemin içinde sıkışmış, adaletsizliğe uğramış ve anlamını kaybetmiş modern insanın "sembolik bir başkaldırısı" birikmiş öfkesinin bir yansıması haline geldi.” ifadelerini kullandı.

“GERÇEK ACILAR İNSAN ZİHNİ İÇİN TAŞINMASI ÇOK AĞIR YÜKLERDİR”

Uzman isim gerçek acıların, bazen insan zihni için taşınması çok ağır yükler olduğunun altını çizerken “İnsanlar doğrudan trajedilerle yüzleşmek yerine, metaforlar üzerinden kendi duygularını yansıtmayı (projeksiyon) daha kolay bulurlar. Penguen burada bir araçtır; insanlar dünyadaki adaletsizliğe, kendi yalnızlıklarına ve sistemin dışına çıkma arzularına o penguen üzerinden "mecazi bir anlam" yükleyerek tepki veriyorlar.” dedi.

“YALNIZLIK, İNSANA ZEHİR GİBİ GELİYOR”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan insan beynini diğer canlılardan ayıran en temel özelliğinin" anlam arayan bir organ" olması olduğuna dikkat çekti ve “Yapılan nörobilimsel çalışmalar ve anaokulu çocukları üzerindeki çikolata deneyleri gösteriyor ki; adalet duygusu öğrenilen bir şeyden ziyade, genetik bir altyapıya (metakognitif genler) sahiptir.

Yalom, insanoğlunu bekleyen 4 temel anksiyeteden bahseder. Korkulardan biri anlam arayışı. Anlamı bulamadığı zaman kaygı ortaya çıkıyor. Diğeri özgürlük arzusu. Kişi kendini özgür hissetmediği zaman kaygılı hissediyor. Bir diğer korku da ölüm korkusu. Ölüm konusunda bir tanımlama yapmadığı zaman korku artıyor. Bir diğer korku da yalnızlık. Yalnızlık, insana zehir gibi geliyor. Bunlar varoluşsal temel korkulardır. Bu korkuların arka planında tek bir duygu var, belirsizlik. Belirsizliği tanımladığımız zaman bu korkular anında düzeliyor. Özgürlüğün en büyük düşmanı kuralsızlıktır. Özgürlüğü koruyan şey doğru kurallardır. Bu gibi tanımlamalar getirdiğiniz zaman korkular gidiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“BİR SOSYAL İPUCUDUR”

Günümüzde yaşanan en büyük tehlikenin "küresel yalnızlık" ve bunun getirdiği varoluşsal anksiyete olduğunu söyleyen Tarhan, “Modern dünya, bireyi konforun içine yerleştirirken anlamdan uzaklaştırdı. Sürüden ayrılan o penguen; aslında kalabalıklar içinde yalnızlaşan, sistemin dişlileri arasında ezilen ve "ben de bu sürüden gitmek istiyorum" diyen modern bireyin iç sesidir. İnsanlık o penguene bakarken aslında kendi yalnızlığına, kendi adaletsizliklerine ve kendi anlam krizine ağlıyor. Birikmiş öfkesinin de bir yansıması… Bu video, küresel sistemin ruh sağlığındaki bozulmanın ve büyük bir zihniyet değişimine olan ihtiyacın sessiz ama derinden gelen bir sosyal ipucudur." dedi.

“KLASİK BİR ANLAM KAYMASI”

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi İletişim Uzmanı Doç. Dr. Burcu Zeybek ise Nihilist Penguen videosuna gösterilen ilgiliyi “Klasik bir anlam kayması” olarak yorumladı. “Bilim insanları bu davranışı bilinçli bir “başkaldırı” değil, yönelim bulma kaybı olarak açıklıyor.” diyen Zeybek “Ama sosyal ağlar bilimi değil de duygu ağırlıklı mesajları dolaşıma sokar. Zaten duygu dolu mesajlar daha çok viral etkide bulunur. Video, bağlamından koparıldığı için artık bir belgesel sahnesi olarak yorumlanamaz. Bu kadar farklı versiyonların ve editlerin paylaşımı kullanıcıların kendi ruh hâlini yansıttığı bir metafora dönüştü. Penguenin niyeti yok ama izleyicinin niyeti var” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL MEDYA ACI SONU ROMANTİZE EDİYOR”

“Aslında bu belgeselde penguen ölüyor; anlatının kilit noktası tam da burası.” diyen Zeybek, “Sosyal medyada dolaşan versiyonlar çoğu zaman bu sonu ya görmezden geliyor ya da romantize ediyor. Oysa belgeselin teması; sürüden ayrılmak bir özgürlük miti değil, yüksek riskli bir kırılma miti. Sürü psikolojisi, sürüden ayrılma, kendi yolunu seçme, verilen kararın sorumluluğu alma gibi birçok farklı bakış açısıyla yorumlandı. Ama doğa ya da “sistem sana bunun bedelini hatırlatır” mesajını da vermektedir.” diye konuştu.

“KALABALIKLAR ARASINDA AMA ETKİSİZ”

Yaklaşık 19 yıl önce çekilen bu videonun günümüzde bu kadar çok ilgi görmesinin sebebine de değinen Doç. Dr. Burcu Zeybek “Çünkü günümüz insanı, özellikle dijital iletişim düzeni içinde, kalabalıklar arasında ama etkisiz hissetmeye çok yatkın. Sosyal ağlar hem bize sürekli, “buradasın” derken aynı anda “önemsizsin” duygusunu da üretebiliyor. Algoritmaların yönettiği, hızın ve baskının normalleştiği bir yaşamda birey, sürünün içindeyken bile yalnız. Penguen burada kahraman değil; izleyicinin kendi yabancılaşmasını taşıyan bir ekran yüzeyi. Bu videonun bugün viral olmasını yalnızlıkla ilişkilendirmeden de geçemeyeceğim. Bu dönem insanı yalnızlığı gündelik bir hâl gibi yaşıyor. Penguenin sessizce yürümesi, bağırmaması, açıklama yapmaması tam da bu ruh hâline denk düşüyor. Viral olması yalnızlığı normalleştirme ile dijital çağ insanının yalnızlığının sessiz örtüşmesi.” dedi.