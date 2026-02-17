Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Sözleri Türkiye'yi ağlatmıştı! Otogarda söyledikleriyle yürekleri dağlayan çocuk ve ailesi, yeni evlerine kavuştu

Adana'da ev sahibinin sokağa attığı ve otogarda kalırken, "Param olsun anneme 3 tane döner alırım, en çok annemi seviyorum" diyerek milyonlarca insanın yüreğine dokunan 5 yaşındaki Kaan ve ailesi, yeni evlerine yerleştirildi. işte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 15:40

'da 5 yıl önce eşiyle evleri ayıran Gül Halaç (40), 4 çocuğuyla birlikte merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşamaya başladı. İddiaya göre, geçtiğimiz hafta Halaç, ev kirasını ödeyemediği gerekçesiyle sokağa atıldı. Gül Halaç, 4 çocuğuyla birlikte Adana Otogarı'na gitti ve geceleri orada kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Ogün Abi Derneği aileyle iletişime geçti.

Sözleri Türkiye'yi ağlatmıştı! Otogarda söyledikleriyle yürekleri dağlayan çocuk ve ailesi, yeni evlerine kavuştu

Bu sırada Gül Halaç'ın en küçük çocuğu Kaan'ın (5) "Param olsun anneme 3 tane döner alırım, en çok annemi seviyorum" videolu paylaşımı sosyal medyada milyonlarca insanı duygulandırdı ve Adana Valiliğini de harekete geçirdi.

Sözleri Türkiye'yi ağlatmıştı! Otogarda söyledikleriyle yürekleri dağlayan çocuk ve ailesi, yeni evlerine kavuştu

Vali Mustafa Yavuz'un talimatıyla otogarda kalan aile otele yerleştirildi ve ardından Seyhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri aileye yeni bir ev tuttu. Evin tadilatının yapılmasıyla aile, yeni evlerine taşındı.

"TEK İSTEDİĞİM ÇOCUKLARIMIN OKUMASI, YÜZLERİNİN GÜLMESİ"

İHA muhabirine konuşan anne Gül Halaç, evladının söylediklerinin ardından çok duygulandığını belirterek, "Ev sahibim kirayı veremeyeceğimi söyleyince gitmemi söyledi. Gündüzleri dışarıda dolaştık, akşamları otogarda kaldık. Kaan'ın videosundan sonra bize sahip çıkıldı, Allah valiliğimizden ve kaymakamlığımızdan razı olsun. Bize sahip çıktılar. Kaan'ın söylediklerini hiç unutamıyorum. O benim psikolojimi bozdu. Onun her kelimesi benim canımdan can alıyor. Kimse bize ailemizden sahip çıkmadı. Tek istediğim çocuklarımın okuması, yüzlerinin gülmesi benim gibi olmaması" diye konuştu.

Sözleri Türkiye'yi ağlatmıştı! Otogarda söyledikleriyle yürekleri dağlayan çocuk ve ailesi, yeni evlerine kavuştu

"OKULA GİTMEK VE MÜDÜR OLMAK İSTİYORUM"

Söyledikleriyle milyonları duygulandıran Kaan Halaç ise annesini çok sevdiğini anlatarak, "Annemi çok sevdiğimi söyledim, ona döner almak istediğimi söyledim. Anneme döner aldım ama mutlu oldum. Bizi yeni evimize getirdiler, mutluyum. Okula gitmek ve müdür olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sözleri Türkiye'yi ağlatmıştı! Otogarda söyledikleriyle yürekleri dağlayan çocuk ve ailesi, yeni evlerine kavuştu

"AİLEYE HEP DESTEK VERECEĞİZ"

Aileye destek olacaklarını anlatan Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur ise, "Aileyi bize bildirdiler ve hemen otogara gittik. Videonun paylaşılmasının ardından Adana Valiliği hemen harekete geçti. Ailemize yeni ev tutuldu, yeni evlerine geçtiler, biz de bundan sonra aileye hep destek vereceğiz" dedi.

Sözleri Türkiye'yi ağlatmıştı! Otogarda söyledikleriyle yürekleri dağlayan çocuk ve ailesi, yeni evlerine kavuştu
ETİKETLER
#adana
#çocuk istismarı
#aile destek ödemeleri
#barınma
#Sosyal Yardımlaşma
#Yaşam
