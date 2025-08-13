Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Adana'da kahreden olay! Serinlemek istediği kanalda hayatını kaybetti!

Adana'da sıcaktan bunalan 21 yaşındaki bir genç, kuzeniyle gezdiği esnada sulama kanalına atladıktan bir süre sonra boğularak can verdi. Gencin cansız bedeni kurbağa adamlar tarafından yerin 4 kilometre derinliğinde bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Adana'da kahreden olay! Serinlemek istediği kanalda hayatını kaybetti!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 10:22

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Mavi Bulvarda bulunan sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Alperen Erdoğan (21) kuzeniyle birlikte motosiklet ile gezintiye çıktı. Bir süre sonra sıcaktan bunalan Erdoğan, sulama kanalına kıyafetleriyle birlikte atladı. Atladıktan sonra suda çırpınan Erdoğan, daha sonra akıntıya kapılıp kayboldu.

Adana'da kahreden olay! Serinlemek istediği kanalda hayatını kaybetti!

CANSIZ BEDEN OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Kuzeni hemen polisi arayıp durumu bildirdi. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar günün ilk ışığıyla sulama kanalına girip arama-kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda Erdoğan’ın cansız bedeni suya girdiği yerin yaklaşık 4 kilometre ilerisinde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gölde cansız bedeni bulundu, boğulmasının nedeni zehir çıktı! Şoke eden tuhaf ölüm
ETİKETLER
#adana
#sıcak hava
#sulama kanalı
#Motosiklet Kazaları
#Kurtarma Çalışması
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.