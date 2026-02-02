Susurluk'ta sel köprüyü ikiye böldü! 3 mahalleye ulaşım kesildi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde nehir üzerindeki Yıldız Köprüsü, selde ortadan ikiye ayrıldı.

ÜÇ MAHALLEYE ULAŞIMI KESİLDİ

Susurluk'ta akşam üzeri yağan kuvvetli yağmur sonrası oluşan selde Yıldız Köprüsü ortadan ikiye ayrıldı. Köprünün kullanılamaz hale gelmesiyle birlikte Yıldız, Bozen ve Gökçeağaç mahallelerine giden ana güzergah tamamen trafiğe kapandı. Köprünün kullanıma kapatılması sonrası jandarma ve belediye yetkilileri, alternatif yol çalışmalarına başladı. Köprünün yıkılması sırasında üzerinde araç veya insan olmaması ise bir faciayı engelledi.