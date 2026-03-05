Tahliye davası vahşetle sonuçlandı! Ev sahibi kiracısının oğlunu katletti

İzmir'in Urla ilçesinde gece saatlerinde ev sahibi N.Ü. (54) ile kiracısının oğlu Rıdvan Çelik'in (37) tartışması kanlı bitti. başladı. N.Ü, yanındaki ruhsatsız tabancayla Çelik'e kurşun yağdırdı.

Başından vurulan Çelik olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü. Olayın meydana geldiği üç katlı binanın üçüncü katında ev sahibi N.Ü'nün (54), alt katında ise kiracı ailenin oturduğu öğrenildi.

TARTIŞMA DAVA YÜZÜNDEN ÇIKTI

Asıl kiracının ölen kişinin babası olduğu ve taraflar arasında tahliye davası bulunduğu belirtildi. Dün görülen mahkemede hakimin tahliyeyi ertelediği, tartışmanın da bu kararın ardından çıktığı öne sürüldü.

İZMİR'E YENİ GELMİŞTİ...

Hayatını kaybeden Rıdvan Çelik'in ise Güney Kore'de çalıştığı ve birkaç gün önce ailesinin yanına taşınmak için İzmir'e geldiği ortaya çıktı. öte yandan Çelik'in 3 yaşlarında bir çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.