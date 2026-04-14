Taksim'de korkutan anlar! Metrodan dumanlar yükseldi, kullanıma kapatıldı

Taksim Metro İstasyonu’nun asansöründe 20.30 sıralarında yangın çıktı. Taksim Meydanı'nda rüzgarın da etkisiyle dumanlar yükseldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan, yangın nedeniyle Metro İstanbul, sosyal medya hesabından M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu Cumhuriyet Tüneli çıkışı ulaşıma kapatıldığını duyurdu.