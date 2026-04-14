Taksim Metro İstasyonu’nun asansöründe 20.30 sıralarında yangın çıktı. Taksim Meydanı'nda rüzgarın da etkisiyle dumanlar yükseldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Taksim'de korkutan anlar! Metrodan dumanlar yükseldi, kullanıma kapatıldı Taksim Metro İstasyonu'nun asansöründe çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden olduktan sonra itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple Taksim Metro İstasyonu'nun asansöründe çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bölgede yoğun duman oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın söndürüldü ve olayda yaralanan olmadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Metro İstanbul, sosyal medya hesabından M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu Cumhuriyet Tüneli çıkışının ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

OLAYDA YARALANAN YOK



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

CUMHURİYET TÜNELİ ÇIKIŞI ULAŞIMA KAPATILDI



Öte yandan, yangın nedeniyle Metro İstanbul, sosyal medya hesabından M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu Cumhuriyet Tüneli çıkışı ulaşıma kapatıldığını duyurdu.