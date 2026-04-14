Editor
 | Banu İriç

Taksim'de korkutan anlar! Metrodan dumanlar yükseldi, kullanıma kapatıldı

Taksim Meydanı'nda bulunan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın çıkışındaki asansörde yangın çıktı. Yükselen dumanlar sonrası itfaiye ekipleri müdahale etti.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 22:41
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 22:58

Taksim Metro İstasyonu’nun asansöründe 20.30 sıralarında yangın çıktı. Taksim Meydanı'nda rüzgarın da etkisiyle dumanlar yükseldi.

HABERİN ÖZETİ

Taksim Metro İstasyonu'nun asansöründe çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden olduktan sonra itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple Taksim Metro İstasyonu'nun asansöründe çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle bölgede yoğun duman oluştu.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın söndürüldü ve olayda yaralanan olmadı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu Cumhuriyet Tüneli çıkışının ulaşıma kapatıldığını duyurdu.
OLAYDA YARALANAN YOK


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

CUMHURİYET TÜNELİ ÇIKIŞI ULAŞIMA KAPATILDI


Öte yandan, yangın nedeniyle Metro İstanbul, sosyal medya hesabından M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu Cumhuriyet Tüneli çıkışı ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

