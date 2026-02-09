Menü Kapat
 Şenay Yurtalan

Tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan yemek: Tam 12 saatte pişiyor, bayram ve düğün sofralarının başköşesine koyuluyor

Amasya'nın taş fırın keşkeği hem lezzeti hem zahmetli tarifi hem de binlerce yıl öncesine dayanan tarihi ile dikkat çekiyor. Besleyici ve tok tutucu özelliği ile bayram sofralarının ve düğünlerin vazgeçilmez ikramı olan keşkek, aynı zamanda coğrafi işaret tesciliyle kayıtlara geçmiş durumda.

Tarifinde kuzu gerdan et, ilikli kemik, nohut, yarma ve tereyağının başrol oynadığı keşkek, geleneksel Türk mutfağının en eski yemeklerinden biri olarak biliniyor. Günün her öğününde yenilebildiği gibi bayramlarda, düğün ve eğlencelerde misafirlere ikram ediliyor

Tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan yemek: Tam 12 saatte pişiyor, bayram ve düğün sofralarının başköşesine koyuluyor

TARİHİ 2 BİN 500 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Kentteki Oluz Höyük arkeolojik kazılarında içinde kemik ve tahıl parçalarının yer aldığı toprak çömleğin bulunmasıyla keşkeğin geçmişinin bu topraklarda 2 bin 500 yıl öncesine dayandığı kayıtlara geçti. Pers dönemine ait bir saray mutfağında pişmiş topraktan yapılmış 30 santim uzunluğundaki tencerenin 30 kişilik bir yemeği pişirecek ölçülerde olduğu görülmüştü.

Tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan yemek: Tam 12 saatte pişiyor, bayram ve düğün sofralarının başköşesine koyuluyor

BAYRAM VE DÜĞÜN SOFRALARINDA YER ALIYOR

Keşkeğin geçmişinin Hitit dönemine kadar dayandığını düşündüğünü belirten gurme Yaman Kesim, "Aslına uygun malzeme ve doğru pişirme yöntemine önem veriyoruz. 3 bin yıllık özel bir yemekten söz ediyoruz. Hititlerin krallarına ve tanrılarına yapmış olduğu kutsal bir yemek olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde ise bayram günlerinde, düğünlerde severek yendiğini görüyoruz" dedi.

Tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan yemek: Tam 12 saatte pişiyor, bayram ve düğün sofralarının başköşesine koyuluyor

ODUN ATEŞİNDE, TAŞ FIRINDA, TOPRAK KAPTA

Odun ateşiyle yakılan taş fırına toprak kap içine konulan keşkeğin iyi pişirildiğinin işaretinin yüzeyindeki çeperler olduğunu anlatan ‘Geçmişten günümüze Amasya mutfağı' kitabının yazarı Kesim, "Keşkeğin sırrı mutlaka çeperdedir. Eğer çeperde kabuk bağlama ve kolajen ortaya çıkıyorsa kesinlikle o iyi bir fırın keşkeğinin emaresidir" diye konuştu.

Tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan yemek: Tam 12 saatte pişiyor, bayram ve düğün sofralarının başköşesine koyuluyor

12 SAATTE PİŞİYOR

Kentteki restoranların menüsünde yer alan keşkeğin günün her öğününde keyifle tüketildiğine değinen Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün de, "Keşkeği orjinal coğrafi işaretli haliyle pişirirseniz dünyanın en uzun süreyle hazırlanan yemeklerinden biridir. Odun ateşinde ısınan taş fırında küpün içinde 12 saat gibi bir süreyle pişiyor. En çok tüketilip beğenilen yemeklerimizdendir" şeklinde konuştu.

