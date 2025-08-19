Tarlasında gördükleri karşısında kanı dondu! Ceset parçaları ve şoke eden detay

Düzce'de Merkeze bağlı Konaklı Köyü'nde meydana gelen olay kan dondurdu. Mısır tarlasına mahsule bakmak için gelen çiftçi, tarlasında gördükleri karşısında şoke oldu. İnsan kafatası ve kemikleri bulan çift durumu hemen ekiplere bildirdi. Kemiklerin yanındaki ilaç kutuları ve kıyafetleri dikkat çekerken, ekipler detaylı inceleme başlattı.

KEMİKLER KAYIP OLARAK ARANAN KİŞİYE AİT ÇIKTI

Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda kıyafetlerinden çıkan kimlik ile kemik parçalarının Samsun ili Bafra ilçesinde kayıp kaydı bulunan 66 yaşındaki Cafer Ak isimli şahsa ait olduğu belirlendi.

KEMİK PARÇALARI İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatılırken kemik parçaları DNA için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.