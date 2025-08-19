Menü Kapat
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Tarlasında gördükleri karşısında kanı dondu! Ceset parçaları ve şoke eden detay

Düzce'de çalışmak için mısır tarlasına gelen çiftçi gördüklerine inanamadı. Tarlalarında insan kafatası ve kemikleri bulan çift durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan çalışmanın ardından kemiklerin Samsun'da kayıp olan bir kişiye ait olduğunu belirledi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
10:34
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
10:39

'de Merkeze bağlı Konaklı Köyü'nde meydana gelen olay kan dondurdu. Mısır tarlasına mahsule bakmak için gelen çiftçi, tarlasında gördükleri karşısında şoke oldu. kafatası ve kemikleri bulan çift durumu hemen ekiplere bildirdi. Kemiklerin yanındaki ilaç kutuları ve kıyafetleri dikkat çekerken, ekipler detaylı inceleme başlattı.

Tarlasında gördükleri karşısında kanı dondu! Ceset parçaları ve şoke eden detay

KEMİKLER KAYIP OLARAK ARANAN KİŞİYE AİT ÇIKTI

Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda kıyafetlerinden çıkan kimlik ile kemik parçalarının ili ilçesinde kayıp kaydı bulunan 66 yaşındaki Cafer Ak isimli şahsa ait olduğu belirlendi.

Tarlasında gördükleri karşısında kanı dondu! Ceset parçaları ve şoke eden detay

KEMİK PARÇALARI İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatılırken kemik parçaları DNA için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tarlasında gördükleri karşısında kanı dondu! Ceset parçaları ve şoke eden detay
ETİKETLER
#düzce
#samsun
#cinayet
#insan
#kazı
#Bafra
#Kemik Kaybı
#Yaşam
