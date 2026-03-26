Tartıştığı eşi telefonlara bakmayınca çatıya çıktı: Polis ekipleriyle 2 saat telefonla konuştu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Aksu’da tartıştığı eşinin telefonlarına bakmamasına öfkelenen A.K. isimli bir genç, 9 katlı bir inşaatın çatısına çıktı. Genç adamın çatıda gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirirken, olay yerine gelen ekiple çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri de atlama ihtimaline karşı hazır bekletildi.
Emniyet güçleri, A.K. isimli şahısla yaklaşık 2 saat boyunca telefonla görüşerek ikna edip bulunduğu noktadan aşağı indirdi. Polis ekiplerince inşaattan dışarı çıkarılan A.K., telefonla konuşarak bindiği polis otosunda da elinden telefonu düşürmedi.