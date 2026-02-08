Tartıştığı kişinin kulağını ısırarak kopardı! Kopan parçayı su birikintisinde bulundu

Alsancak Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle yolda biriken suyun tahliyesi için İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İZSU) bağlı ekipler bölgeye yönlendirildi.

TARTIŞMA ARACIN YOLDAN KALDIRILMASI YÜZÜNDEN ÇIKTI

Burada İZSU adına tahliye çalışması yapan şirketin çalışanlarından N.G. ile bir kargo firmasında görevli E.P. arasında, kargo aracının yoldan kaldırılması sebebiyle tartışma çıktı.

KOPAN PARÇA SU BİRİKİNTİSİNDE BULUNDU

Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüşürken, E.P, N.G.'nin kulağını ısırarak bir kısmını kopardı. E.P. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, N.G.’nin kulağından kopan parça sağlık ekipleri tarafından su birikintisinde bulundu. Hastaneye kaldırılan N.G.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.