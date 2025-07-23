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 | Özge Sönmez

Tatile gidenler arkasına bakmadan İstanbul'a geri döndü! Vatandaşlar acil çözüm istiyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine tatil için giden neredeyse tüm tatilciler evlerine dönmeye başladı. 40'a yakın villaya su verilemediğini dile getiren mahalleli, gece yarısı toplanıp duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar acil çözüm istiyor.

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Tatile gidenler arkasına bakmadan İstanbul'a geri döndü! Vatandaşlar acil çözüm istiyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 11:31

'ın ilçesinde başlayan su sorunu günler geçmesine rağmen devam ediyor. Dört gündür su alamadıklarını belirten mahalleli sokakta toplanarak duruma tepki gösterdi. Yazlıkçıların yoğun olduğu bölgede su sıkıntısı yaşayan neredeyse tüm tatilciler evlerine geri döndü.

Tatile gidenler arkasına bakmadan İstanbul'a geri döndü! Vatandaşlar acil çözüm istiyor

"YAZ SICAĞINDA SUSUZ KALDIK"

Yaptıkları başvurulardan da sonuç alamadıklarını ifade eden bir vatandaş, "TESKİ'yi aradık, bize 20. sıradasınız dediler. Ama dört gündür burada yaşayan insanlar duş alamıyor, bulaşık yıkayamıyor, tuvalet ihtiyacını dahi karşılayamıyor. Yaz sıcağında susuz bırakıldık" dedi.

Tatile gidenler arkasına bakmadan İstanbul'a geri döndü! Vatandaşlar acil çözüm istiyor

"TÜM YAZLIKÇILAR GERİ DÖNDÜ"

Mahallede birçok ailenin İstanbul'daki evlerine geri döndüğü aynı mahallede birkaç hafta önce de su sorunu olduğu ve devamında ise musluklardan birkaç gün yeşil su aktığı öğrenildi. Vatandaşlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve alt kurumu TESKİ'den acil çözüm beklediklerini ifade etti. Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde ise, milyonluk yazlıkların yer aldığı bölgedeki evlerin karanlık olduğu görülürken, "Hepsinin ışığı sönük çünkü hepsi susuzluktan İstanbul'a geri döndü" yorumu dikkat çekti.

Tatile gidenler arkasına bakmadan İstanbul'a geri döndü! Vatandaşlar acil çözüm istiyor
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ETİKETLER
#tekirdağ
#marmaraereğlisi
#teşkilat
#susuzluk
#Yazlık
#Su Sorunu
#Yaz Sıcağı
#Yaşam
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