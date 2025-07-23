Tatile gidenler arkasına bakmadan İstanbul'a geri döndü! Vatandaşlar acil çözüm istiyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde başlayan su sorunu günler geçmesine rağmen devam ediyor. Dört gündür su alamadıklarını belirten mahalleli sokakta toplanarak duruma tepki gösterdi. Yazlıkçıların yoğun olduğu bölgede su sıkıntısı yaşayan neredeyse tüm tatilciler evlerine geri döndü.

"YAZ SICAĞINDA SUSUZ KALDIK"

Yaptıkları başvurulardan da sonuç alamadıklarını ifade eden bir vatandaş, "TESKİ'yi aradık, bize 20. sıradasınız dediler. Ama dört gündür burada yaşayan insanlar duş alamıyor, bulaşık yıkayamıyor, tuvalet ihtiyacını dahi karşılayamıyor. Yaz sıcağında susuz bırakıldık" dedi.

"TÜM YAZLIKÇILAR GERİ DÖNDÜ"

Mahallede birçok ailenin İstanbul'daki evlerine geri döndüğü aynı mahallede birkaç hafta önce de su sorunu olduğu ve devamında ise musluklardan birkaç gün yeşil su aktığı öğrenildi. Vatandaşlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve alt kurumu TESKİ'den acil çözüm beklediklerini ifade etti. Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde ise, milyonluk yazlıkların yer aldığı bölgedeki evlerin karanlık olduğu görülürken, "Hepsinin ışığı sönük çünkü hepsi susuzluktan İstanbul'a geri döndü" yorumu dikkat çekti.