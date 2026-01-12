Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
 Nalan Güler Güven

Tekirdağ'da kan donduran vahşet: Altınlar için teyzesini katledip yakmaya çalıştı!

Tekirdağ’da Binnaz Eriş’in evinde çıkan yangın sonrası ortaya çıkan cinayet kan dondurdu. Teyzesini bıçaklayarak öldürdüğü ve evi ateşe verdiği iddia edilen yeğen İ.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12.01.2026
19:41
12.01.2026
19:45

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, üç gün önce bir apartman dairesinde çıkan yangının ardından başlatılan soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sonrası evde cansız bedeni bulunan 70 yaşındaki Binnaz Eriş’in, yangından önce bıçaklandığı tespit edilmişti. Olayın ardından gözaltına alınan maktulün yeğeni İ.Ç. ve eşi C.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen titiz çalışma sonucunda, Binnaz Eriş’in kız kardeşinin kızı olan İ.Ç.’nin emniyetteki sorgusunda suçunu kabul ettiği öğrenildi. Şüpheli İ.Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da kan donduran vahşet: Altınlar için teyzesini katledip yakmaya çalıştı!

HEM GASP HEM CİNAYET İDDİASI

Hürriyet Mahallesi’nde yaşanan trajik olayda, CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş’in annesi olduğu belirlenen Binnaz Eriş’in evinden ziynet eşyaları ve bir miktar paranın çalındığı saptandı. İddiaya göre zanlı İ.Ç., teyzesini bıçaklayarak öldürdükten sonra delilleri yok etmek ve cesedi yakmak amacıyla evde yangın çıkardı.

Tekirdağ'da kan donduran vahşet: Altınlar için teyzesini katledip yakmaya çalıştı!

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bundan üç gün önce bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın, çevre sakinlerinin ihbarıyla söndürülmüştü. İçeride yapılan incelemelerde bıçaklanmış halde bulunan Binnaz Eriş’in ölümüyle ilgili güvenlik güçleri geniş çaplı bir inceleme başlatmış, tüm ipuçları akraba bağları olan İ.Ç. ve eşini işaret etmişti.

#Yaşam
