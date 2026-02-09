Telefonda yüksek sesle konuşunca uyarıldı: Yeğenini dövdü, ablasını bıçakladı, balkondan atladı

Atakum ilçesinde gece saat 04.00 sıralarında 24 yaşındaki M.Ö. telefonda yüksek sesle konuşurken,20 yaşındaki yeğeni İ.Ş. tarafından uyarıldı. Komşuların rahatsız olacağını söyleyen yeğen ile telefonda konuşan dayı arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Darp edilen İ.Ş. burnundan yaralandı.

ARAYA GİREN ABLASINI BIÇAKLADI

Kavga sırasında araya giren İ.Ş.’nin annesi D.B.(38) de kardeşi M.Ö. tarafından sol kolundan bıçakla yaralandı. Ablasının çok kan kaybettiğini gören M.Ö., ikinci katın balkonundan kendini aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.Ö., ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine, yeğen ve abla D.B. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Soruşturma devam ediyor.