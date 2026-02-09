Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Telefonda yüksek sesle konuşunca uyarıldı: Yeğenini dövdü, ablasını bıçakladı, balkondan atladı

Samsun’da gece saatlerinde yüksek sesle telefonla konuşan şahıs uyarılınca gözü döndü. Yeğenini darp edip burnundan yaralayan şahıs ablasını bıçakladı, sonra da balkondan atlayarak hastanelik oldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.02.2026
11:05
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
11:05

Atakum ilçesinde gece saat 04.00 sıralarında 24 yaşındaki M.Ö. telefonda yüksek sesle konuşurken,20 yaşındaki yeğeni İ.Ş. tarafından uyarıldı. Komşuların rahatsız olacağını söyleyen yeğen ile telefonda konuşan dayı arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. edilen İ.Ş. burnundan yaralandı.

Telefonda yüksek sesle konuşunca uyarıldı: Yeğenini dövdü, ablasını bıçakladı, balkondan atladı

ARAYA GİREN ABLASINI BIÇAKLADI

Kavga sırasında araya giren İ.Ş.’nin annesi D.B.(38) de kardeşi M.Ö. tarafından sol kolundan bıçakla yaralandı. Ablasının çok kan kaybettiğini gören M.Ö., ikinci katın balkonundan kendini aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.Ö., ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine, yeğen ve abla D.B. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Soruşturma devam ediyor.

