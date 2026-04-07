Kocaeli'den İstanbul yönüne ilerleyen tırın ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildiği kazada, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

HABERİN ÖZETİ TEM'in İstanbul yönünde tır devrildi: Ulaşımda aksama yaşanıyor Kocaeli'den İstanbul yönüne giden bir tırın ön lastiğinin patlaması sonucu devrilmesiyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Tırın ön lastiğinin patlaması sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden oldu. Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak devrildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

ŞOFÖR DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ



İstanbul'un Tuzla ilçesinde TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan bir tır, ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan tır, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, muhtemel yaralanmalara karşı sağlık ekipleri hazır bulundu.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Trafik akışı, ekiplerin müdahalesiyle kontrollü olarak sağlanıyor.