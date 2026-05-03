Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Topraksız serada üretip, 5 ülkeye ihraç ediyorlar! Mühendis kardeşlerden yapay zekalı tarım başarısı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan ziraat mühendisi ve yazılım mühendisi iki kardeş kurdukları yapay zeka destekli serada ürettikleri ürünler ile ülke sınırlarını aştı. Topraksız serada yetiştirilen beyaz çilekler, 5 farklı ülkeye ihraç edilmeye başlandı.

Ziraat mühendisi Yasin Çiner, yazılım mühendisi ve Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi olan kardeşi Bülent Samed Çiner bir araya gelerek ilçede yıllar önce 1500 dönüm alanda meyve üretimi yapmaya başladı. Şeftali, portakal, mandalina, limon, muz ve avokado yetiştiren kardeşler, son olarak beyaz çilek ile dikkatleri üzerinde çekti.

Ziraat mühendisi Yasin Çiner ve yazılım mühendisi kardeşi Bülent Samed Çiner, yapay zeka destekli seralarında topraksız yöntemle beyaz çilek üreterek iç ve dış piyasalara satıyor.
Kardeşler, 1500 dönüm alanda başladıkları meyve üretimine, 22 dönüm alanda yapay zeka destekli seracılıkla devam ediyor.
Serada dron, kamera ve sensörler kullanılarak sıcaklık, pH ve nem gibi veriler analiz ediliyor.
Topraksız serada beyaz çilek üretim kapasitesi dönüm başına 6-7 bin fideden 16 bine çıkarılıyor.
Üretilen yaklaşık 20 ton beyaz çilek iç piyasanın yanı sıra Rusya, Dubai, Katar, Özbekistan ve Kazakistan'a gönderiliyor.
Beyaz çilek, özel butik restoranlar ve pastaneler tarafından tercih ediliyor ve dünya pazarında kırmızı çileğe göre yaklaşık iki kat daha yüksek değere sahip.
Serada 30'u sürekli, 50'si sezonluk olmak üzere 80 kişiye istihdam sağlanıyor.
DRON, KAMERA VE SENSÖRLER AKTİF OLARAK KULLANILIYOR

Zaman içerisinde arazilerinin 22 dönümünde yapay zeka destekli sera kuran iki kardeş, topraksız kırmızı çileğin yanı sıra beyaz çilek de yetiştirmeye başladı. Serada dronlar, yüksek çözünürlüklü kameralar ve sensörler aracılığıyla sıcaklık, pH değeri ve nem gibi çok sayıda veriyi analiz ederek çilek üretimi yapan Çiner kardeşler, hasada kadarki tüm süreçleri yakından takip ediyor.

Serada üretilen yaklaşık 20 ton beyaz çilek, iç piyasanın yanı sıra Rusya, Dubai, Katar, Özbekistan ve Kazakistan'a gönderiliyor.

"TOPRAKSIZ SERADA KAPASİTE İKİ KATTAN FAZLA ARTIYOR"

Ziraat mühendisi Yasin Çiner, kardeşiyle kurduğu serada 30'u sürekli, 50'si sezonluk olmak üzere çoğunluğu kadın 80 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Açık alanda beyaz çileğin üretim kapasitesinin dönüme 6-7 bin fide iken, topraksız serada bunu 16 bine çıkarabildiklerini anlatan Çiner, bunun da rekolteye yansıdığını belirtti.

"ÖZEL BUTİK RESTORANLAR VE PASTANELER TARAFINDAN TERCİH EDİLİYOR"

Çiner, beyaz çileğin Türkiye pazarına yeni girmeye başladığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Beyaz çilek bölgemiz için şu an yeni bir ürün. Bölgede bir ilk olduğunu söyleyebiliriz. İnsanların alışma sürecini geçiriyoruz. Beyaz çilek şu an şefler, özel butik restoranlar ve pastaneler tarafından tercih edilen bir ürün. Pazara ilk çıktığında, bilen şeflerin dışında 'Acaba bu çiğ mi, olmamış mı?' gibi değerlendirmeler yapılabiliyor ancak tam tersine muz ve ananas aromalı bir meyveyle karşılaşılıyor. Bir kez tadan, yeniden istemektedir."

"EKİMDEN HASADA TÜM SÜREÇLERDE YAPAY ZEKA VAR"

Çiner, serada yapay zeka desteği sayesinde ekimden hasada kadarki tüm üretim süreçlerini kontrol edebildiklerini dile getirdi.
Serada hava koşullarının da kendilerinin kontrolünde olduğunu belirten Çiner, şöyle devam etti:
"Seramız, meteoroloji istasyonları ve kendi iklimlendirme sistemiyle verileri işleyerek, uyarı sistemi aracılığıyla bizi tamamen bilgilendirebilen ve gerektiğinde kendisi de müdahale edebilen bir altyapıya sahiptir. Otomasyon sistemiyle rüzgar ve içerideki nem kontrolü sağlanabilmektedir. Burada hava koşullarını kendimiz idame ettirebiliyoruz."

“KIRMIZI ÇİLEĞE GÖRE YAKLAŞIK İKİ KAT DAHA YÜKSEK DEĞERE SAHİP”

Çiner, beyaz çileğe yurt dışından ciddi talep olduğunu dile getirdi.
Beyaz çileğin dünya pazarında kırmızı çileğe göre yaklaşık iki kat daha yüksek değere sahip olduğunu vurgulayan Çiner, şunları kaydetti:
"Üretiminin butik olması nedeniyle biz de bunu yaklaşık 20 tonluk bir üretimle sınırladık. Ana pazarlarımız Rusya, Dubai, Katar, Özbekistan ve Kazakistan. Genel olarak üretimlerimizi bu ülkelere göndermekteyiz. Beyaz çilekte önümüzdeki yıl için de güzel dönüşler aldık, talebi de güzel bir şekilde karşılayacak bir boyuta taşıyacağız."

