Tostçuya girenler bir an için Mansur Yavaş zannediyor! ABB Başkanına benzerliği gündem oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Mehmet Yıldız, 40 yıldır tostçuluk yapıyor. Herkesin ‘Bizim Tostçu’ olarak tanıdığı Mehmet Yıldız, ustalığının yanı sıra ABB Başkanı Mansur Yavaş’a benzerliğiyle dikkat çekiyor.

MÜŞTERİLER GÖRÜNCE ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMİYOR

Yıldız, dükkanına gelen müşterilerden sık sık şaşkınlık içinde "Mansur Yavaş’a ne kadar benziyorsunuz" yorumlarını alıyor.

Vatandaşların bu benzerliği dile getirmesiyle zaman zaman tebessüm eden Mehmet Yıldız, asıl mutluluğunun yıllardır aynı lezzeti sunabilmek ve müşterilerinin memnuniyeti olduğunu ifade ediyor.