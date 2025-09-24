Tüfeğiyle 15 dakikada 2 dükkana ateş etti! Dehşet anları kameralar yansıdı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde dün gece saatlerinde Ömer D.'ye ait Yeni Mahalle ve kardeşine ait Karyağdı Mahallesi'nde bulunan 2 iş yeri ile park halindeki aracı kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

SALDIRI ANI ANBEAN KAMERALARA YANSIDI

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan saldırı sırasında olay yerine otomobille gelen bir şahsın aracı yol ortasında durdurduktan sonra yanında getirdiği tüfek ile iş yerine ateş açtığı, ardından araca binerek uzaklaştığı görüldü.

Yaklaşık 15 dakika sonra aynı aracın diğer iş yerinin önüne geldiği ve aynı şekilde ateş açtığı görüntülere yansıdı. 2 iş yeri ve araçta maddi hasar oluştu.

İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Ömer D., güvenlik kamerası kayıtlarıyla birlikte karakola giderek şikayetçi olurken, olayı kısa süre önce aralarında sosyal medyadan tartışıp karakolluk olduğu S.D. ve E.C.'nin gerçekleştirmiş olabileceğini ileri sürdü.



Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.