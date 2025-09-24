Menü Kapat
Yaşam
Tüfeğiyle 15 dakikada 2 dükkana ateş etti! Dehşet anları kameralar yansıdı

Antalya'da kimliği belirsiz bir şahıs 15 dakikada iki iş yerine ve bir araca pompalı tüfekle ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi sosyal medyada tartıştığı bir kişinin olabileceğini belirterek şikayetçi oldu.

'nın Elmalı ilçesinde dün gece saatlerinde Ömer D.'ye ait Yeni Mahalle ve kardeşine ait Karyağdı Mahallesi'nde bulunan 2 iş yeri ile park halindeki aracı kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Tüfeğiyle 15 dakikada 2 dükkana ateş etti! Dehşet anları kameralar yansıdı

SALDIRI ANI ANBEAN KAMERALARA YANSIDI

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan sırasında olay yerine otomobille gelen bir şahsın aracı yol ortasında durdurduktan sonra yanında getirdiği tüfek ile iş yerine ateş açtığı, ardından araca binerek uzaklaştığı görüldü.

Tüfeğiyle 15 dakikada 2 dükkana ateş etti! Dehşet anları kameralar yansıdı

Yaklaşık 15 dakika sonra aynı aracın diğer iş yerinin önüne geldiği ve aynı şekilde ateş açtığı görüntülere yansıdı. 2 iş yeri ve araçta maddi hasar oluştu.

Tüfeğiyle 15 dakikada 2 dükkana ateş etti! Dehşet anları kameralar yansıdı

İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Ömer D., kayıtlarıyla birlikte karakola giderek şikayetçi olurken, olayı kısa süre önce aralarında sosyal medyadan tartışıp karakolluk olduğu S.D. ve E.C.'nin gerçekleştirmiş olabileceğini ileri sürdü.

Tüfeğiyle 15 dakikada 2 dükkana ateş etti! Dehşet anları kameralar yansıdı

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Tüfeğiyle 15 dakikada 2 dükkana ateş etti! Dehşet anları kameralar yansıdı
