TGRT Haber
24°
Yaşam
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Portakal bahçesinde dehşet! 150 bin lira için satırla katletti

Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan bir portakal bahçesinde dehşet yaşandı. T.E.R. isimli cani, 150 bin lirasını gasp ettiği şahsı satırla katletti.

Portakal bahçesinde dehşet! 150 bin lira için satırla katletti
Hüseyinli Mahallesi'nde bulunan bir portakal bahçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Şüpheli T.E.R, A.M.C. isimli şahsa satırla saldırdı. Caninin satır darbeleriyle kanlar içinde kalan A.M.C. olduğu yere yığıldı. Saldırgan ise şahsın üzerindeki 150 bin lirayı alarak kaçtı.

Portakal bahçesinde dehşet! 150 bin lira için satırla katletti

TALİHSİZ ADAM KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yaşamını yitirdiği belirlenen A.M.C'nin cesedi morga kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerinin yakınındaki ormanlık alanda "Pamuk" adlı iz takip köpeğinin yardımıyla arama yapan jandarma ekipleri, şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan T.E.R'nin işlemleri sürüyor.

TGRT Haber
