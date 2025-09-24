Portakal bahçesinde dehşet! 150 bin lira için satırla katletti

Hüseyinli Mahallesi'nde bulunan bir portakal bahçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Şüpheli T.E.R, A.M.C. isimli şahsa satırla saldırdı. Caninin satır darbeleriyle kanlar içinde kalan A.M.C. olduğu yere yığıldı. Saldırgan ise şahsın üzerindeki 150 bin lirayı alarak kaçtı.

TALİHSİZ ADAM KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yaşamını yitirdiği belirlenen A.M.C'nin cesedi morga kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerinin yakınındaki ormanlık alanda "Pamuk" adlı iz takip köpeğinin yardımıyla arama yapan jandarma ekipleri, şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan T.E.R'nin işlemleri sürüyor.