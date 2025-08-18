Tüm İZBAN seferleri iptal edildi! Toplu taşıma kullanacaklar dikkat

Kamu çalışanlarının yapacağı bir günlük iş bırakma eylemi toplu taşımayı da vurdu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personelinin eyleme katılması nedeniyle, İZBAN 18 Ağustos Pazartesi seferlerin yapılmayacağını açıkladı.

SEFER İPTALLERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

İZBAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Memurların ülkemiz genelinde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz. Lütfen yolculuğunuzu, yukarıdaki bilgilendirmeye dikkate alarak planlayınız." denildi.