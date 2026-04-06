Türk araştırmacı Yalçın Küçük hayatını kaybetti!

Türkiye'nin düşünsel ve siyasi hayatının en tartışmalı, figürlerinden biri olan Prof. Dr. Yalçın Küçük, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uzun süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Küçük’ün vefatı, hem akademik camiada hem de siyaset dünyasında yankı uyandırdı.

1938 yılında İskenderun’da doğan Küçük, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Türkiye’nin planlı ekonomi döneminde Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) kritik görevler üstlenmişti. Ancak onu kamuoyunun odağına yerleştiren, sadece bürokratik başarısı değil, Marksist literatüre kazandırdığı eserler ve keskin siyasi analizleri oldu.

HAPİS YILLARI VE ERGENEKON SÜRECİ

Yalçın Küçük’ün yaşam öyküsü, Türkiye’nin demokrasi mücadeleleri ve hukuk davalarıyla iç içe geçti. 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde hapis yatan Küçük, yakın tarihte ise Ergenekon davaları kapsamında tutuklanarak uzun süre Silivri Cezaevi’nde kalmıştı.

FİKİRLERİ VE ESERLERİYLE İZ BIRAKTI

Sadece bir siyasetçi veya akademisyen değil, aynı zamanda bir yazar olan Küçük; ekonomi, tarih ve edebiyat eleştirisi alanında onlarca eser kaleme aldı. Özellikle: Türkiye Üzerine Tezler serisi, Aydın Üzerine Tezler, Şebeke ve Sabetayizm üzerine yaptığı tartışmalı araştırmalar, onun entelektüel mirasının en çok konuşulan parçaları oldu. Sosyalist hareketin içerisindeki teorik tartışmalarda her zaman belirleyici bir rol üstlendi.

VEDA VE DEFİN PROGRAMI

Küçük’ün ailesi ve yakın çevresinden yapılan açıklamalara göre, usta yazarın cenaze törenine ilişkin detayların önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.