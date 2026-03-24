Turkiye'de saatler ileri alınacak mı, ne zaman alınacak? Yaz saati uygulamasına geçecek ülkeler

2026 Mart ayı sona ererken, Türkiye yaz saati uygulaması gündemde öne çıkan konu başlıkları arasında yer alıyor. 21 Mart ilkbahar ekinoksu ile gündüzler uzamaya ve havalar geç kararmaya başladı. Bu sebeple Avrupa ülkeleri de saatler ileri alınacak ve yaz saati uygulamasına geçilecek. Yaz saati uygulaması, gün ışığından daha fazla yararlanmak için her yıl Avrupa'da gerçekleştiriliyor. Ancak Türkiye'de ise 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kış saati uygulamasına son verilmişti. Bu sene Türkiye'de saatler değişecek mi? sorusunun yanıtı için araştırmalar arttı. Peki Avrupa'da saatler ne zaman ileri alınacak? Yaz saati hangi ülkelerde uygulanıyor? İşte ayrıntılar...

SAATLER NE ZAMAN İLERİ ALINACAK?

Avrupa ülkelerinde saatler 28 Mart Cumartesi gününü 29 Mart Pazar gününe bağlayan gece 02.00’de bir saat ileri alınacak. Avrupa’da yaz saati uygulaması her yıl mart ayının son pazar günü başlıyor ve ekim ayının son pazar günü sona eriyor.

TÜRKİYE'DE SAATLER İLERİ ALINACAK MI?

Yaz saatleri konusunda bu sene de bir değişiklik yapılmadı. Türkiye’de yaz saati uygulaması olmadığı için saatler ileri alınmayacak ve bir değişiklik olmayacak. Yaz saati uygulaması Türkiye'de 2016 yılından beri kalıcı hale getirildi. Pek çok ülkede de enerji tasarrufu ve gün ışığından daha fazla yararlanmak gibi nedenlerle bu uygulamaya geçme kararı alındı. Bu nedenle Türkiye'de saatler artık ileri ya da geri alınmıyor.

YAZ SAATİ NEDİR?

Yaz saati uygulaması herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli olarak değiştirilmesidir. Yaz saati uygulaması kapsamında genellikle saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. Uygulama ilk defa Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından 1895 yılında önerildi. Bu tarihten sonra birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullanmaya başladı. Bununla birlikte, yaz saati uygulamaları ülkeler arasında farklılık gösterebiliyor.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN KALDIRILDI?

Türkiye'de yaz saati uygulaması; Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan uygulamanın yıl boyu sürdürülmesine karar verildi.

YAZ SAATİ UYGULAMASI HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Yaz saati uygulaması ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka ile Türkiye arasındaki saat farkı ikiden bire, İngiltere ile üç olan saat farkı da ikiye inecek.