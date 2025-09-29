Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kış saati uygulaması neden kaldırıldı? Saatler geri alınacak mı 2025?

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kış saati uygulamasının neden kaldırıldığı gündeme geldi. Türkiye'de 2016 yılından beri kış saati uygulamasına geçilmiyor ve kalıcı yaz saati uygulanıyor. Vatandaşlar tarafından 2025 yılında saatlerin geri alınıp, alınmayacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kış saati uygulaması neden kaldırıldı? Saatler geri alınacak mı 2025?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 09:43

'de 2016 yılında uygulamadan kaldırıldı ve kalıcı yaz saati uygulanmaya başladı. Ekim ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından kış saati uygulamasının neden kaldırıldığı araştırılmaya başlandı.

Kış saati uygulaması neden kaldırıldı? Saatler geri alınacak mı 2025?

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDEN KALDIRILDI?

Kış saati uygulaması gün ışığından daha fazla faydalanmak ve sağlamak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldı. Alınan karar kapsamında Türkiye'nin saati değişmeksizin GMT+3 olarak sabitlendi.

Kış saati uygulaması neden kaldırıldı? Saatler geri alınacak mı 2025?

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI 2025?

Türkiye'de saatler 2016 yılında alınan karar kapsamında artık geri alınmıyor. 2025 yılında da bu karar devam edecek ve saatler geriye alınmayacak. Yeni bir karar alınmadığı sürece kalıcı yaz saati uygulanmaya devam edecek.

Bu kapsamda Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1'den 2'ye, İngiltere ile ise 3'e çıkacak.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre 2016-2024 yılları arasında kalıcı yaz saati uygulaması kapsamında yaklaşık 20 milyar lira karşılığı olan 11,252 milyar kilovatsaat (kWh) enerji tasarrufu sağladı.

2016 Ekim ve 2017 Mart tarihleri arasında 1,308 milyar kWh, 2017 Ekim ve 2018 Mart tarihleri arasında 1,365 milyar kWh, 2018 Ekim ve 2019 Mart tarihleri arasında 1,345 milyar kWh, 2019 Ekim ve 2020 Mart tarihleri arasında 1,380 milyar kWh, 2020 Ekim ve 2021 Mart tarihleri arasında 1,439 milyar kWh, 2021 Ekim ve 2022 Mart tarihleri arasında 1,513 milyar kWh, 2022 Ekim ve 2023 Mart tarihleri arasında 1,406 milyar kWh, 2023 Ekim ve 2024 Mart tarihleri arasında 1,496 milyar kWh olmak üzere toplamda 11,252 milyar kWh enerji tasarrufu sağlandığı açıklandı.

ETİKETLER
#Türkiye
#enerji tasarrufu
#kış saati
#Yaz Saati
#Gmt+3
#Yaz Saati
#Saat Farkı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.