Kış saati uygulaması neden kaldırıldı? Saatler geri alınacak mı 2025?

Türkiye'de 2016 yılında kış saati uygulamadan kaldırıldı ve kalıcı yaz saati uygulanmaya başladı. Ekim ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından kış saati uygulamasının neden kaldırıldığı araştırılmaya başlandı.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDEN KALDIRILDI?

Kış saati uygulaması gün ışığından daha fazla faydalanmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldı. Alınan karar kapsamında Türkiye'nin saati değişmeksizin GMT+3 olarak sabitlendi.

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI 2025?

Türkiye'de saatler 2016 yılında alınan karar kapsamında artık geri alınmıyor. 2025 yılında da bu karar devam edecek ve saatler geriye alınmayacak. Yeni bir karar alınmadığı sürece kalıcı yaz saati uygulanmaya devam edecek.

Bu kapsamda Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1'den 2'ye, İngiltere ile ise 3'e çıkacak.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre 2016-2024 yılları arasında kalıcı yaz saati uygulaması kapsamında yaklaşık 20 milyar lira karşılığı olan 11,252 milyar kilovatsaat (kWh) enerji tasarrufu sağladı.

2016 Ekim ve 2017 Mart tarihleri arasında 1,308 milyar kWh, 2017 Ekim ve 2018 Mart tarihleri arasında 1,365 milyar kWh, 2018 Ekim ve 2019 Mart tarihleri arasında 1,345 milyar kWh, 2019 Ekim ve 2020 Mart tarihleri arasında 1,380 milyar kWh, 2020 Ekim ve 2021 Mart tarihleri arasında 1,439 milyar kWh, 2021 Ekim ve 2022 Mart tarihleri arasında 1,513 milyar kWh, 2022 Ekim ve 2023 Mart tarihleri arasında 1,406 milyar kWh, 2023 Ekim ve 2024 Mart tarihleri arasında 1,496 milyar kWh olmak üzere toplamda 11,252 milyar kWh enerji tasarrufu sağlandığı açıklandı.