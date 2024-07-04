'Türkiye'nin en iyi 100 yemeği' belli oldu! Listede en dikkat çeken detay 'Bafra pidesi'

Onlarca değerlendirmenin kullanıldığı TasteAtlas, bu kez de 'Türkiye'nin en iyi 100 yemeğini' belirledi. Listede en dikkat çeken yemek ise 'Bafra pidesi' oldu. Daha önce 'en iyi ekmek' sıralamasında yer bulan Bafra pidesi bu kez 'yemek' kategorisine alındı. BİRÇOK YEMEĞİ GERİDE BIRAKTI

Dünyaca meşhur Bafra pidesi, listede Afyon sucuğu, sarma, humus, lahmacun, katmer, Mersin tantuni, kazandibi, Antakya künefesi, gözleme, kokoreç, sucuk, menemen ve karnıyarık gibi birçok yemeği geride bıraktı.

Listenin ilk sırasında çeşitli küçük tabaklarla hazırlanan kahvaltı 1'inci sıralara yer alırken kahvaltıyı tombik döner, beyran, dondurma, mantı, mercimek çorbası, hünkar beğendi, Gaziantep baklavası, Kalamar tava ve Adapazarı yöresinden köfte yemeği takip etti. 11'inci sırada yer alan Bafra pidesi, birçok Türk yemeğini geride bırakarak adından söz ettirdi.

EKMEĞİNDEN LEZZET DAMLIYOR

Tüm coğrafyalardaki ekmekler arasında Brezilya'nın pao de queijosunu, Malezya'nın roti canaisini, Kolombiya'nın pan de bonosunu, Azerbaycan'ın qutabını, İtalya'nın piadina romagnolasını ve Hindistan'ın butter garlic naan ile amritsari kulchasını geride bırakan Bafra pidesi, yemek olarak da Türkiye'de öne çıkıyor. Şekil olarak kano ya da şeker kamışına benzeyen Bafra pidesinin uzunluğu 1 metre, kalınlığı 2,5 santim. 1 gün dinlendirilen mayalı hamurun iç harcı yağsız pişmiş kıyma ile çiğ ince doğranmış soğanla hazırlanırken, soğanların fırında hamurun içinde pişerek pideye lezzet katması amaçlanıyor. 25 dakika piştikten sonra çıtır pidenin üstüne sürülen köy tereyağı ise servisten önceki son rötuşu oluşturuyor.