Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’nin en soğuk yerlerini derledi. (MGM) tarafından paylaşılan "Gerçekleşen En Düşük Sıcaklıklar" raporuna göre, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri dikkat çekti.

26 KASIM'DA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Kasım 2026 Perşembe günü için haça tahminlerini yayımladı. Raporlara göre Türkiye genelinde yağış beklenmezken, hava parçalı ve az bulutlu olacak. Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkisini gösterecek.

İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Konya'da görüş mesafesi yer yer düşebilir. Kuzey ve batı bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması, rüzgarın ise hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor



Öte yandan meteoroloji verilerine göre Türkiye genelinde en düşük sıcaklıkların ölçüldüğü diğer merkezler sıralandı. Ardahan Türkiye’nin en soğuk ili oldu.

Meteoroloji verilerine göre Türkiye genelinde en düşük sıcaklıkların ölçüldüğü diğer merkezler ise şöyle sıralandı: