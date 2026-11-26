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İstanbul
Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’nin en soğuk yerlerini derledi. (MGM) tarafından paylaşılan "Gerçekleşen En Düşük Sıcaklıklar" raporuna göre, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri dikkat çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Kasım 2026 Perşembe günü için haça tahminlerini yayımladı. Raporlara göre Türkiye genelinde yağış beklenmezken, hava parçalı ve az bulutlu olacak. Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkisini gösterecek.
İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Konya'da görüş mesafesi yer yer düşebilir. Kuzey ve batı bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması, rüzgarın ise hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor
Öte yandan meteoroloji verilerine göre Türkiye genelinde en düşük sıcaklıkların ölçüldüğü diğer merkezler sıralandı. Ardahan Türkiye’nin en soğuk ili oldu.
Meteoroloji verilerine göre Türkiye genelinde en düşük sıcaklıkların ölçüldüğü diğer merkezler ise şöyle sıralandı:
|İl
|İlçe / İstasyon / Merkez
|Ölçülen En Düşük Sıcaklık (°C)
|Ardahan
|Merkez / Yalnızçam Kayak Merkezi
|-16,9
|Bayburt
|Merkez / Yaylalar Köyü
|-16,2
|Erzurum
|Palandöken / Doğu Anadolu Gözlemevi
|-16,1
|Rize
|İkizdere / Ovit
|-16,1
|Bayburt
|Merkez / Kop Kayak Merkezi
|-15,2
|Erzurum
|Çat
|-15,2
|Ardahan
|Göle
|-14,9
|Bayburt
|Demirözü / Beşpınar Köyü
|-14,9
|Erzurum
|İspir / Ulutaş
|-14,8
|Sivas
|İmranlı
|-14,7
|Uyarı: Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.