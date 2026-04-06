Türkşeker 525 işçi alımı başvurusu ne zaman başlıyor: Nasıl yapılır?

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), üretim kapasitesini artırmak ve yaklaşan kampanya dönemine hazırlık yapmak amacıyla 525 geçici işçi alımı için başvuru sürecini başlattı. İŞKUR üzerinden alınacak başvurularla birlikte, farklı kadrolarda istihdam edilecek işçiler için süreç resmen başlamış oldu.
Alımı gerçekleştirilecek işçiler için süreç, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri aracılığıyla yürütülecek. Başvurular ve yerleştirme işlemleri, 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.
Başvurular, 6 Nisan 2026 tarihinden itibaren Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilebilecek. Sürece ilişkin ayrıntılı bilgilere ise Türkiye İş Kurumu’nun resmi internet sitesi aracılığıyla ulaşılabilecek.
LABORATUVAR (PANCAR ANALİZ) - Numune alma elemanı (197 kişi)
KAZAN DAİRESİ – Mekaniker buhar kazanları teknisyeni (76 kişi)
TARIM MAKİNELERİ ATÖLYESİ - Makine bakım onarım teknisyeni (149 kişi)
MEYDAN - Pancar boşaltma operatörü (57 kişi)
MUHASEBE (ŞEKER-MALZEME AMBARI) - Ambar işçisi (46 kişi)