Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

Türkşeker 525 işçi alımı başvurusu ne zaman başlıyor: Nasıl yapılır?

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. şeker fabrikalarında görevlendirilmek üzere 525 geçici işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Başvuruların İŞKUR üzerinden bugün itibarıyla başladığı duyurulurken, alım yapılacak kadroların dağılımı da paylaşıldı. Üretim kapasitesini artırmayı ve yaklaşan kampanya dönemine hazırlık yapmayı hedefleyen kurum, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam fırsatı sunarak binlerce aday için yeni bir kapı araladı. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 09:41

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (), üretim kapasitesini artırmak ve yaklaşan kampanya dönemine hazırlık yapmak amacıyla 525 geçici işçi alımı için başvuru sürecini başlattı. üzerinden alınacak başvurularla birlikte, farklı kadrolarda istihdam edilecek işçiler için süreç resmen başlamış oldu.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), üretim kapasitesini artırmak ve kampanya dönemine hazırlık amacıyla farklı kadrolarda 525 geçici işçi alımı için İŞKUR üzerinden başvuruları almaya başladı.
Alımlar, 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik çerçevesinde yapılacak.
Başvurular 6 Nisan 2026 tarihinden itibaren Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri aracılığıyla yapılabilecek.
Alınacak işçilerin kadro dağılımı: Laboratuvar (Pancar Analiz) için 197 numune alma elemanı, Kazan Dairesi için 76 mekaniker buhar kazanları teknisyeni, Tarım Makineleri Atölyesi için 149 makine bakım onarım teknisyeni, Meydan için 57 pancar boşaltma operatörü ve Muhasebe (Şeker-Malzeme Ambari) için 46 ambar işçisi şeklinde olacak.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
TÜRKŞEKER 525 GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

Alımı gerçekleştirilecek işçiler için süreç, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri aracılığıyla yürütülecek. Başvurular ve yerleştirme işlemleri, 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 6 Nisan 2026 tarihinden itibaren Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilebilecek. Sürece ilişkin ayrıntılı bilgilere ise Türkiye İş Kurumu’nun resmi internet sitesi aracılığıyla ulaşılabilecek.

İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

LABORATUVAR (PANCAR ANALİZ) - Numune alma elemanı (197 kişi)

KAZAN DAİRESİ – Mekaniker buhar kazanları teknisyeni (76 kişi)

TARIM MAKİNELERİ ATÖLYESİ - Makine bakım onarım teknisyeni (149 kişi)

MEYDAN - Pancar boşaltma operatörü (57 kişi)

MUHASEBE (ŞEKER-MALZEME AMBARI) - Ambar işçisi (46 kişi)

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.