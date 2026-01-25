Uludağ'da sömestir neşesi: Pistlerdeki yoğunluk dikkat çekti

Uludağ Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu yaşanıyor. Kayak pistlerinde tatilcilerin kayak ve snowboard yapma keyfi görüntülendi. Otellerin yüzde 80'i aşkın doluluk seviyelerine ulaştığı belirtildi. Yoğunluğa rağmen tatilcilerin neşesi görüntülere yansıdı.

"KALABALIKTA ORTAM DAHA DA EĞLENCELİ"

İstanbul’dan Uludağ’a gelen bazı vatandaşlar, ilk kez geldiklerini belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. İstanbul'dan gelen tatilciler, "Uludağ çok keyifliydi. Daha önce hiç gelmemiştik ama bu kalabalıkla birlikte ortam daha da eğlenceli hale geldi. Bizim için unutulmaz bir anı oldu," ifadelerini kullandı.



Yetkililer, tatil süresince yoğunluğun devam etmesinin beklendiğini belirtirken, ziyaretçilere trafik, konaklama ve pist kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.