Uludağ'da sömestir neşesi: Pistlerdeki yoğunluk dikkat çekti

Sömestir tatilini değerlendirmek isteyen çok sayıda aile kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'ın yolunu tuttu. Kışın en zirve döneminde kar kalınlığının 85 santimetreye ulaştığı bölgede pistler hınca hınç doldu.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 00:45
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 00:45

Merkezi'nde sömestir yoğunluğu yaşanıyor. Kayak pistlerinde tatilcilerin kayak ve snowboard yapma keyfi görüntülendi. Otellerin yüzde 80'i aşkın doluluk seviyelerine ulaştığı belirtildi. Yoğunluğa rağmen tatilcilerin neşesi görüntülere yansıdı.

Uludağ'da sömestir neşesi: Pistlerdeki yoğunluk dikkat çekti

"KALABALIKTA ORTAM DAHA DA EĞLENCELİ"

İstanbul’dan Uludağ’a gelen bazı vatandaşlar, ilk kez geldiklerini belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. İstanbul'dan gelen tatilciler, "Uludağ çok keyifliydi. Daha önce hiç gelmemiştik ama bu kalabalıkla birlikte ortam daha da eğlenceli hale geldi. Bizim için unutulmaz bir anı oldu," ifadelerini kullandı.

Uludağ'da sömestir neşesi: Pistlerdeki yoğunluk dikkat çekti


Yetkililer, süresince yoğunluğun devam etmesinin beklendiğini belirtirken, ziyaretçilere trafik, konaklama ve pist kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Uludağ'da sömestir neşesi: Pistlerdeki yoğunluk dikkat çekti
