 Şenay Yurtalan

Umre ziyareti kabusa döndü! Tur şirketi battı, 177 kişi ortada kaldı

Umre ziyareti için kutsal topraklara giden 177 kişi, tur şirketinin otel parasını ödememesi üzerine kaldıkları otellerden çıkarılmak istendi. Türkiye’ye dönüş için uçak biletleri de alınmayan vatandaşlar mağdur olurken, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin girişimleri sonucu yurda dönüşleri sağlandı.

İbadet için gittikleri kutsal topraklarda tur şirketi tarafından mağdur edilen 177 kişi uçakla gece saatlerinde İstanbul’a döndü.

HABERİN ÖZETİ

Umre için gittikleri kutsal topraklarda tur şirketinin iflas etmesiyle mağdur olan 177 kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle İstanbul'a döndü.
İbadet için kutsal topraklara giden 600'e yakın vatandaş, anlaştıkları tur şirketinin iflas etmesiyle mağdur oldu.
Mağdur vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle büyük çaba harcandı.
İlk kafile gece saatlerinde İstanbul'a ulaştı ve havalimanında karanfillerle karşılandı.
Vatandaşlar, ekstra para ödeyerek veya sokakta kalarak zor zamanlar geçirdiklerini belirttiler.
Bundan sonra başka firmalar adına benzer durumların yaşanmaması için gerekli adımların atılacağı belirtildi.
“BÜYÜK ÇABA HARCANDI”

Havalimanında umreden dönen vatandaşları karanfille karşılayan İnci, gazetecilere, yüzlerce kişinin mağdur olduğunu ve durumu çözmek için büyük bir çaba harcadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle mağdur vatandaşların Türkiye'ye getirildiğini belirten İnci, şöyle devam etti:

"600'e yakın vatandaşımız umre için gittiği kutsal topraklarda mağdur oldu. Anlaştıkları tur şirketinin iflas ettiği haberiyle mağduriyet yaşadılar. Cumhurbaşkanı'mızın vatandaşlarımızı Türkiye dışında bırakması mümkün değildi ve onun destekleriyle hacılarımızı yurda getirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mıza, Türk Hava Yolları Genel Müdürü'ne de teşekkür ederiz. Bugün ilk kafile geldi. Bütün hacıları getireceğiz. Buradan otobüslere biniyorlar. Sakarya'ya doğru yola çıkacaklar. Fakat bundan sonra başka firmalar adına benzeri durumlar yaşanmaması için gerekli adımlar atılacak."

“İLK ON GÜN İYİ GEÇTİ”

Umreden dönenlerden Mehmet Zeyneloğlu ise yaşanan zorluklara rağmen ibadetlerini yerine getirdiklerini söyledi.

İlk 10 günün iyi geçtiğini belirten Zeyneloğlu, "Gittiğimiz firmanın iflas ettiğini ve bizim otelden çıkmamız gerektiği söylendi. Tabii ki biz orada bir panikledik. Sonra yaptığımız görüşmelerde kendi cebimizden ekstra para verip kaldık. Sonra yurda dönemedik. Sağ olsun Cumhurbaşkanı'mız ve milletvekilimiz araya girdi, biletlerimiz alındı, geldik. Firmaları iflas ettiği için ortada kalan bazı vatandaşlar Medine'ye gidemedi. Bazıları sokakta kaldı, bir süre sonra otellere tekrar yerleştirildi." diye konuştu.

